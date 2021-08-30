Amostras de sangue: a análise em supostos parentes pode ajudar a determinar a paternidade Crédito: Kasvi

A busca pelo reconhecimento paterno, com a chance da convivência afetiva ou, pelo menos, a garantia de um sobrenome no registro de nascimento, é um drama que envolve milhares de famílias pelo país. Somente no Espírito Santo , tramitam mais de 9 mil processos sobre o tema, segundo dados de junho do Tribunal de Justiça

Mas uma lei que entrou em vigor recentemente vai contribuir para os processos de investigação de paternidade. Agora, o teste de DNA pode ser feito também em parentes do suposto pai, sendo uma alternativa para os que estão na luta para serem acolhidos como filhos.

Your browser does not support the audio element. ES tem mais de 9 mil processos na Justiça por reconhecimento de paternidade

se o suposto pai tiver morrido ou seu paradeiro for desconhecido, o juiz vai determinar a realização do exame em parentes consanguíneos, de preferência nos mais próximos. A lei 14.138/21 acrescentou um parágrafo a uma legislação existente desde 92, estabelecendo que,, de preferência nos mais próximos.

A defensora pública Priscila Libório, que atua em Vara da Família, diz que o pedido de investigação de paternidade é uma das principais demandas da área.

"É uma das ações que mais dignificam e que mais nos dão prazer porque transforma a vida de uma criança, que deixa de ser registrada só pela mãe" Priscila Libório - Defensora pública

A investigação é um direito, afirma Priscila, que pode ser reivindicado a qualquer tempo, mesmo que a pessoa já tenha alcançado a maioridade.

Agora, se numa ação envolvendo menor de idade for comprovada a paternidade, a defensora observa que imediatamente também já é fixada uma pensão alimentícia daquele momento em diante. O exame é feito a partir da coleta de amostras como sangue, fio de cabelo e saliva.

Para Priscila, em um país onde boa parte dos estudantes da rede pública não tem o nome do pai na certidão de nascimento, a mudança na legislação é um avanço.

A defensora afirma que já existia a jurisprudência para fazer exame em supostos irmãos e avós quando o provável pai era falecido. “Mas, por conta da herança, ou por raiva por não querer mesmo o reconhecimento de paternidade e, assim admitir um filho fora do casamento, se negavam a fazer o DNA, o que era permitido.”

Priscila explica que o suposto pai não poderia negar, porque se configurava presunção de paternidade, mas os parentes tinham esse direito, e agora não mais.

RETROSPECTIVA

O advogado Alexandre Dalla Bernardina, especialista em direito da família e das sucessões, também pontua o avanço da legislação ao longo de quase 30 anos.

Numa retrospectiva, ele lembra que, em 1992, foi publicada a lei 8.560, de investigação de paternidade, mas não havia nada a respeito de presunção em caso de recusa do suposto pai para fazer o exame.

Somente em 2004, através de uma súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abriu-se a possibilidade de presunção, porém ainda foram necessários mais cinco anos para que essa previsão jurídica se tornasse lei também - a 12.010/09.

Mesmo assim, observa Alexandre Dalla, a presunção só se aplicava aos pais investigados e não aos parentes.

Agora, com a mais recente modificação na legislação, o advogado já viu dois de seus casos serem afetados, com a perspectiva de uma resolução em menos tempo.