ES tem mais de 400 desabrigados ou desalojados e cidades em alerta

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Somente em Viana, com vários pontos de alagamento causados pela cheia do Rio Formate, a prefeitura da cidade já contabilizou 400 desalojados e 5 desabrigados. A administração declarou situação de emergência na noite desta terça-feira (12).

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No entanto, como o solo segue encharcado devido ao alto volume de chuva nos últimos dias no Estado, há risco de deslizamentos ou inundações em 15 cidades capixabas, segundo a Defesa Civil Estadual. Em três delas — Serra, Cariacica e Vila Velha — o risco é considerado alto com possibilidade de deslizamentos. Nas demais o risco é considerado moderado.

CIDADES COM ALERTA

Serra Cariacica Vila Velha Viana Vitória Santa Leopoldina Aracruz Guarapari Fundao Bom Jesus do Norte Rio Novo do Sul João Neiva Ibiraçu Mimoso do Sul Itapemirim

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ESTRAGOS SIGNIFICATIVOS EM VÁRIAS CIDADES

Em várias cidades os estragos promovidos pelas chuvas foram significativos, com alagamentos, deslizamentos de terra, rolamento de pedras, queda de muros, barreiras, árvores e interdição de vias públicas. Confira:

GUARAPARI

Desabamento em Guarapari desaloja 15 pessoas Crédito: Defesa Civil de Guarapari

Na cidade, um muro de cerca de 5 metros desabou atingindo a cozinha de uma casa. O cômodo foi totalmente destruído. O desabamento ocorreu por volta das 10h desta terça-feira (12) no bairro Bela Vista.

O muro estava sendo construído na casa da diarista Rosemery de Souza Silva. “Uma vida construindo a casa e agora ver acabar assim". Segundo a repórter da TV Gazeta Priciele Venturini, que esteve no local, cinco casas foram interditadas pela Defesa Civil da cidade. Um total de 15 pessoas estão desalojadas e abrigadas em de parentes.

VIANA

Estão sendo monitorados os seguintes bairros com pontos de alagamentos nos bairros de Verona, Santo Agostinho, Vila Bethânia, Industrial, Campo Verde e Coqueiral de Viana. Os bairros mais afetados com deslizamentos são: Nova Bethânia, Bom Pastor, Arlindo Vilaschi, Vale do Sol e Industrial.

A cidade conta com 400 desalojados e com 5 desabrigados alojados em situação transitória por motivo de segurança, mas que devem retornar à sua casa em algumas horas após correção no telhado da moradia.

CARIACICA

Chuva deixou ruas alagadas no bairro Vila Independência, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta

Foram registrados pontos de alagamento nos seguintes bairros: Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Também há registro de quedas de árvores, de muros, deslizamentos e rolamento de pedra em Alto Mucuri.

SERRA

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Há alguns pontos de alagamento. A lagoa de Carapebus, com a pressão das fortes chuvas, teve uma abertura forçada para o mar. A Defesa Civil da Serra informa que não há risco para a população.

VILA VELHA

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A cidade registrou 22 ocorrências nos últimos dois dias, seja por alagamento, risco de deslizamento ou pequenos deslizamentos de terra. Somente nesta terça-feira (12), a Defesa Civl atendeu a 12 ocorrências nos seguintes bairros: São Torquato, Prainha, Alecrim, Santos Dumont, Cobi de Baixo, Zumbi dos Palmares, Itapuã, Vila Garrido, Nossa Senhora da penha, Ilha da Conceição e Jardim Guaranhuns.

Foram registrados pontos de alagamentos ainda em: Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilândia, Jardim Marilândia, Alvorada, Alecrim, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Santa Inês, Guaranhuns e Nova América. Uma senhora idosa, moradora de Cobilândia, foi resgatada pela Defesa Civil e está abrigada na residência da filha. Um senhor, morador de Cobi de Cima, também precisou deixar a residência, preventivamente, mas está alojado na casa de parentes.

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, foi realizada a limpeza de canais e das estações de bombeamento, para garantir fluxo e vazão de água das chuvas, retirando 22 toneladas de lixo nos dois dias. Uma árvore caída foi recolhida da via no bairro Rio Marinho e galhos caídos em Cobilândia.

Em apenas 24h foram limpos 1,5 mil bueiros na Grande Cobilândia. Nesse período, 17 bairros receberam mutirões de limpezas. Nos pontos críticos de alagamentos, ruas foram interditadas pela Guarda Municipal.

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

TEMPO DEVE MELHORAR NESTA QUARTA-FEIRA

Apesar do alerta de chuva forte continuar ativo até pelo menos às 10h, a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de que, após um período de fortes chuvas, a previsão é de que esta quarta-feira (13) será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo.