ES registra o maior crescimento de abandono de incapaz no país

O Espírito Santo é o estado que registrou o maior aumento no número de abandono de incapaz no país, segundo os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20). Em 2021, cinco crianças e adolescentes foram identificadas nessa situação, enquanto que em 2022 o número subiu para 19. Ou seja, um aumento de 280%.
Os dados analisam a situação entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. No Brasil, o total do crime em 2021 chegava a 8.197. Já em 2022, esse índice subiu para 9.348. Ou seja, 14% maior de um ano para outro.
Casos de maus-tratos
Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública também trazem informações sobre maus-tratos a crianças e adolescentes. O Espírito Santo também apresentou alta nesse quesito, ficando em terceiro lugar no Brasil em percentual de aumento de casos.
Em 2021, o Estado registrou 218 casos. No ano seguinte, esse número subiu para 351 registros. Isso representa aumento de 61%, muito acima do patamar médio nacional, que foi de 13,8% de crescimento (19.799 para 22.527 casos).
Em primeiro lugar ficou o Pará, com alta de 200,7%. Os casos de maus-tratos por lá passaram de 144 para 433. Em seguida, aparece a Bahia, com 1.518 casos em 2022 ante os 717 de 2021 (alta de 111,7%).
Com informações do g1 ES