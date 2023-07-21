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Anuário de Segurança

ES registra o maior crescimento de abandono de incapaz no país

De 2021 para 2022, casos de abandono de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos aumentaram 280%, segundo levantamento; já os maus-tratos passaram de 218 para 351 casos

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 09:42
Espírito Santo é o estado que registrou o maior aumento no número de abandono de incapaz no país, segundo os dados da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira (20). Em 2021, cinco crianças e adolescentes foram identificadas nessa situação, enquanto que em 2022 o número subiu para 19. Ou seja, um aumento de 280%.
Os dados analisam a situação entre crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. No Brasil, o total do crime em 2021 chegava a 8.197. Já em 2022, esse índice subiu para 9.348. Ou seja, 14% maior de um ano para outro.
Foto de capa do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil
Foto de capa do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil Crédito: Luiz Marques/Unicef/Divulgação
O segundo Estado que registrou o maior crescimento de abandono de incapaz é o Amazonas, com aumento de 179% em comparação a 2021. Depois, aparece a Bahia, com aumento de 137%, passado de 194 para 461 casos.

Casos de maus-tratos

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública também trazem informações sobre maus-tratos a crianças e adolescentes. O Espírito Santo também apresentou alta nesse quesito, ficando em terceiro lugar no Brasil em percentual de aumento de casos.

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Em 2021, o Estado registrou 218 casos. No ano seguinte, esse número subiu para 351 registros. Isso representa aumento de 61%, muito acima do patamar médio nacional, que foi de 13,8% de crescimento (19.799 para 22.527 casos).
Em primeiro lugar ficou o Pará, com alta de 200,7%. Os casos de maus-tratos por lá passaram de 144 para 433. Em seguida, aparece a Bahia, com 1.518 casos em 2022 ante os 717 de 2021 (alta de 111,7%).
Com informações do g1 ES

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