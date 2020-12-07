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ES registra 34 mortes e passa de 202 mil casos de Covid

O número de óbitos desta segunda-feira (7) é quase três vezes maior que o da véspera; em apenas um dia, 1.890 novos casos foram confirmados no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 18:08

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 18:08

Coronavírus, covid-19
O novo coronavírus já alcançou 202.147 pessoas no Espírito Santo desde o início da pandemia Crédito: Pixabay
Espírito Santo registra 34 óbitos nesta segunda-feira (7), elevando para 4.431 o total de mortes provocadas pelo novo coronavírus. É quase três vezes mais que o número de mortos na véspera, quando foi confirmada a perda de 12 pessoas para a doença. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 202.147 casos confirmados da doença, sendo 1.890 apenas nas últimas 24 horas.
O município de Vila Velha, com 29.074 registros, mantém o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.897), Vitória (25.059) e Cariacica (17.972). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.705 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.306.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 184.917, o equivalente a 1.701 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,2%, e  mais de 665 mil testes já foram realizados no Estado.

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O aumento do número de casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus refletiram no novo Mapa de Risco, divulgado pelo governo do Espírito Santo na sexta-feira (4). Ao todo, 49 municípios estão em risco moderado. O número inclui 15 cidades que estavam em risco baixo no último mapa, do dia 27 de novembro.
Além do aumento de cidades em amarelo no mapa, o Estado volta a ter, depois de quase três meses, um município em vermelho. Mantenópolis, na Região Noroeste, passou para a classificação de risco alto.

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