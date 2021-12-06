Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em 2022

ES negocia com faculdades a oferta de bolsas para curso de Medicina

A proposta do governo do Estado é incluir o curso no Nossa Bolsa, custeando 100% do valor da mensalidade para os alunos selecionados
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 dez 2021 às 20:49

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 20:49

Médicos
A formação médica tem custo elevado, mas governo negocia redução no valor da mensalidade com faculdades para ofertar bolsas Crédito: Pixabay
governo do Estado lançou nesta segunda-feira (6) mais uma edição do Nossa Bolsa, programa que banca 100% do custo da graduação para alunos de baixa renda em instituições de ensino superior particulares. São 1.300 novas vagas e a previsão é poder incluir, desta vez, o curso de Medicina. Para tanto, a oferta está em negociação com quatro faculdades do Espírito Santo
Tyago Hoffmann, secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico,  afirma que Medicina sempre foi uma oferta desejada pelo governo, mas esbarra no alto custo. Pagar uma mensalidade do curso é equivalente a quase oito vagas em outra área. 
A negociação com as instituições que oferecem Medicina no Espírito Santo - Emescam, Multivix, Unesc e UVV - passa, justamente, por uma tentativa de reduzir o custo mensal, embora o secretário reconheça que vai continuar sendo um curso mais caro que os demais ofertados pelo Nossa Bolsa. "Não temos nada certo, mas nunca estivemos tão avançados numa conversa. É uma insistência nossa fazer essa negociação para poder oferecer Medicina", pontua Hoffmann. 
O edital com toda a oferta do Nossa Bolsa está previsto para janeiro. Estão aptos a disputar os candidatos que fizeram o Enem de 2019 ou 2020, que tenham feito o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral em escola particular, e cuja renda per capita familiar seja de até um salário mínimo (R$1,1 mil).
O Nossa Bolsa agora faz parte do UniversidadES, um programa do governo que reúne ofertas do nível técnico à pós-graduação. Além das 1,3 mil vagas para graduação, foram anunciadas outras 290 de mestrado e doutorado e 1.360 de formação técnica. O processo seletivo será feito no primeiro semestre de 2022. 
Até o final deste ano ainda, Tyago Hoffmann diz que vão ser apresentados os cursos para outras 500 vagas de pós-graduação, numa parceria do governo com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Virtual de São Paulo (Univesp). A seleção, também para o próximo semestre, será conduzida pelas instituições de ensino. 
ES negocia com faculdades a oferta de bolsas para curso de Medicina

LEIA MAIS

Governo do ES anuncia 1,3 mil bolsas de graduação e 1,3 mil de cursos técnicos

ES vai abrir 12 mil vagas em cursos gratuitos para alunos do ensino médio

Universidade estadual do ES: vai ter vestibular? Quais são os cursos? Entenda

ES lança universidade estadual a distância com mil vagas; veja cursos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados