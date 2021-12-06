ES negocia com faculdades a oferta de bolsas para curso de Medicina

O governo do Estado lançou nesta segunda-feira (6) mais uma edição do Nossa Bolsa, programa que banca 100% do custo da graduação para alunos de baixa renda em instituições de ensino superior particulares. São 1.300 novas vagas e a previsão é poder incluir, desta vez, o curso de Medicina. Para tanto, a oferta está em negociação com quatro faculdades do Espírito Santo.
Tyago Hoffmann, secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, afirma que Medicina sempre foi uma oferta desejada pelo governo, mas esbarra no alto custo. Pagar uma mensalidade do curso é equivalente a quase oito vagas em outra área.
A negociação com as instituições que oferecem Medicina no Espírito Santo - Emescam, Multivix, Unesc e UVV - passa, justamente, por uma tentativa de reduzir o custo mensal, embora o secretário reconheça que vai continuar sendo um curso mais caro que os demais ofertados pelo Nossa Bolsa. "Não temos nada certo, mas nunca estivemos tão avançados numa conversa. É uma insistência nossa fazer essa negociação para poder oferecer Medicina", pontua Hoffmann.
O edital com toda a oferta do Nossa Bolsa está previsto para janeiro. Estão aptos a disputar os candidatos que fizeram o Enem de 2019 ou 2020, que tenham feito o ensino médio na rede pública ou com bolsa integral em escola particular, e cuja renda per capita familiar seja de até um salário mínimo (R$1,1 mil).
O Nossa Bolsa agora faz parte do UniversidadES, um programa do governo que reúne ofertas do nível técnico à pós-graduação. Além das 1,3 mil vagas para graduação, foram anunciadas outras 290 de mestrado e doutorado e 1.360 de formação técnica. O processo seletivo será feito no primeiro semestre de 2022.
Até o final deste ano ainda, Tyago Hoffmann diz que vão ser apresentados os cursos para outras 500 vagas de pós-graduação, numa parceria do governo com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Universidade Virtual de São Paulo (Univesp). A seleção, também para o próximo semestre, será conduzida pelas instituições de ensino.
ES negocia com faculdades a oferta de bolsas para curso de Medicina