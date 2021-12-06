Governo do ES anuncia 1.3 mil bolsas de graduação e 1.3 mil de cursos técnicos

governo do Espírito Santo anunciou nesta segunda-feira (6) que vai fornecer 1,3 mil bolsas integrais de graduação em 35 instituições de ensino parceiras. Também serão ofertadas 1,3 mil vagas em cursos técnicos em 15 áreas de conhecimento.

Em relação às bolsas de ensino superior, do programa Nossa Bolsa, o edital está previsto para janeiro de 2022. Poderá se inscrever quem fez o Enem 2019 ou 2020, mora em domicílio com renda per capita de até um salário mínimo e cursou o ensino médio em escola pública, ou como bolsista em escola particular.

O governo também anunciou que vai disponibilizar 100 bolsas de doutorado e 190 de mestrado. Os valores das bolsas serão de R$ 1,8 mil mensais para os mestrandos e R$ 2,7 mil para os doutorandos.

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O financiamento será feito através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes). De acordo com o governo do Estado, nesta edição houve uma ampliação de 30% no número de bolsas para cursos de graduação, 59% nas de mestrado e 33% nas de doutorado.



BOLSAS DE CURSOS TÉCNICOS EM 13 CIDADES

Já através da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), serão oferecidas 1.360 bolsas de ensino técnico em 13 cidades capixabas. Segundo o governo, os cursos e os locais são determinados de acordo com a demanda do mercado de trabalho de cada região. As formações serão concentradas em 15 áreas, que vão de construção naval à radiologia.

Poderá se inscrever quem fez o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular. As aulas começam já no primeiro semestre do ano que vem.