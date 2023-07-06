"Era a pessoa mais feliz", diz irmã de capixaba que morreu no Paraguai

Jéssica Pedroni morreu em um acidente no Paraguai Crédito: Reprodução/Instagram

“Todas as pessoas que conheceram a Jéssica vão relatar que era a pessoa mais feliz”, disse a farmacêutica Poliana Pedroni, irmã da capixaba Jéssica Pedroni da Silva, de 32 anos, estudante de Medicina, que morreu em um acidente de trânsito no Paraguai, na quarta-feira (5) . Ela deixou um filho de dois anos e o marido.

O corpo chegou ao Brasil ainda na noite de quarta (5), no Paraná . Segundo Poliana, na cidade de Foz do Iguaçu, foi feito um cortejo para homenagear a irmã nesta quinta (6). A expectativa é que ela chegue ao Espírito Santo na manhã desta sexta (7) e, em seguida, siga para Rio Bananal , cidade de Jéssica.

“Nossa relação era muito estreita, ela era muito querida. Era a pessoa mais alegre, sorridente, carinhosa. Muito estudiosa. O filhinho dela vai fazer dois anos agora em setembro. Nossa família está em luto extremo”, completou Poliana.

Segundo a irmã, ainda não há uma definição sobre os horários de velório e sepultamento, que dependem de quando o corpo de Jéssica chegar em Vitória e, depois do transporte, até a casa da família, no interior, no distrito de São Jorge de Tiradentes.

O acidente

Uma estudante de medicina capixaba morreu em um grave acidente de trânsito no Paraguai na manhã de quarta-feira (5). Jéssica pilotava uma moto, que se envolveu em uma batida com um carro e um caminhão.