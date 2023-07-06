"Era a pessoa mais feliz", diz irmã de capixaba que morreu no Paraguai

“Todas as pessoas que conheceram a Jéssica vão relatar que era a pessoa mais feliz”, disse a farmacêutica Poliana Pedroni, irmã da capixaba Jéssica Pedroni da Silva, de 32 anos, estudante de Medicina, que morreu em um acidente de trânsito no Paraguai, na quarta-feira (5). Ela deixou um filho de dois anos e o marido.
O corpo chegou ao Brasil ainda na noite de quarta (5), no Paraná. Segundo Poliana, na cidade de Foz do Iguaçu, foi feito um cortejo para homenagear a irmã nesta quinta (6). A expectativa é que ela chegue ao Espírito Santo na manhã desta sexta (7) e, em seguida, siga para Rio Bananal, cidade de Jéssica.
“Nossa relação era muito estreita, ela era muito querida. Era a pessoa mais alegre, sorridente, carinhosa. Muito estudiosa. O filhinho dela vai fazer dois anos agora em setembro. Nossa família está em luto extremo”, completou Poliana.
Segundo a irmã, ainda não há uma definição sobre os horários de velório e sepultamento, que dependem de quando o corpo de Jéssica chegar em Vitória e, depois do transporte, até a casa da família, no interior, no distrito de São Jorge de Tiradentes.
O acidente
Uma estudante de medicina capixaba morreu em um grave acidente de trânsito no Paraguai na manhã de quarta-feira (5). Jéssica pilotava uma moto, que se envolveu em uma batida com um carro e um caminhão.
A estudante de Medicina era filha do ex-vice-prefeito de Rio Bananal, Elinho Pereira, e da ex-secretária de Assistência Social do município, Neia Pedroni. A família relatou estar muito abalada e não deu mais detalhes sobre o ocorrido.