Caminhoneiro fica ferido após invadir contramão na Rodovia do Contorno

Motorista perde controle e invade pista contrária na Rodovia do Contorno Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na região da passarela, assustou motoristas que passavam pela via na manhã desta quinta-feira (6). O veículo teria invadido a pista contrária, quebrando a mureta que divide as vias, próximo ao bairro Nova Rosa da Penha.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo, causando a colisão. A PRF informou que o motorista sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A reportagem de A Gazeta procurou a Eco101, concessionária responsável pela via, que informou que a ocorrência foi registrada no km 286 da Rodovia do Contorno, sentido norte, às 10h58 da manhã.