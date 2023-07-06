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Quebrou mureta

Caminhoneiro fica ferido após invadir contramão na Rodovia do Contorno

Motorista estaria em alta velocidade no momento em que perdeu o controle, colidindo com o divisor de pistas do trecho da BR 101 em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (6)

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 13:18

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

06 jul 2023 às 13:18
Motorista perde controle e invade pista contrária na Rodovia do Contorno
Motorista perde controle e invade pista contrária na Rodovia do Contorno Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na região da passarela, assustou motoristas que passavam pela via na manhã desta quinta-feira (6). O veículo teria invadido a pista contrária, quebrando a mureta que divide as vias, próximo ao bairro Nova Rosa da Penha.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo, causando a colisão. A PRF informou que o motorista sofreu lesões graves e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
A reportagem de A Gazeta procurou a Eco101, concessionária responsável pela via, que informou que a ocorrência foi registrada no km 286 da Rodovia do Contorno, sentido norte, às 10h58 da manhã.
A concessionária ressaltou que houve o acionamento da ambulância, guincho para retirada do caminhão e um veículo para inspeção do local. O trânsito na Rodovia do Contorno, que interliga Cariacica e Serra, está fluindo com desvios em ambos sentidos.

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