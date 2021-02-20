Equipes continuam limpeza da área embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória

Em continuidade à ação iniciada nesta sexta-feira (19) pelas equipes da Secretaria Central de Serviços Urbanos, a limpeza da área embaixo da Ponte da Passagem, uma região de manguezal próxima à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), também foi realizada neste sábado (20).
O local foi usado para descarte irregular de lixo e restos de fios de cobre oriundos de furtos. Cinco caçambas já foram retiradas do local, o que equivale a cerca de 9 toneladas de material. O serviço de limpeza se estendeu até o final do dia.
A denúncia foi feita por A Gazeta, em reportagem de Fernando Madeira e Vilmara Fernandes, nesta quinta (18), com registro de imagens do volume de resíduos em meio ao manguezal. Para descascar os fios, em geral, volumosos e pesados, eles são espalhados pelo chão e pela vegetação da região, para que a borracha que envolve o material seja retirada com mais facilidade. O cobre limpo - sem a borracha - fica mais fácil de ser pesado e vendido no mercado ilegal. O prejuízo estimado pela Prefeitura de Vitória somente neste ano é da ordem de R$ 500 mil.
Os furtos do material ocorrem em vários locais da cidade, porém com mais frequência nas regiões de Jardim da Penha, Orla de Camburi, Praia do Canto, Enseada do Suá e ao longo da Avenida Adalberto Simão Nader. A ação criminosa afeta a iluminação pública, particular e também a sinalização semafórica, causando prejuízos à administração e à população. Mas, de acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, após as ações realizadas pela Guarda Municipal durante os primeiros 45 dias deste ano, o número de furtos já começou a reduzir.