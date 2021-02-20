Equipes continuam limpeza da área embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória

Trabalho de limpeza da área embaixo da Ponte da Passagem continuou neste sábado (20) Crédito: Secretaria Central de Serviços Urbanos

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O local foi usado para descarte irregular de lixo e restos de fios de cobre oriundos de furtos. Cinco caçambas já foram retiradas do local, o que equivale a cerca de 9 toneladas de material. O serviço de limpeza se estendeu até o final do dia.

A denúncia foi feita por A Gazeta, em reportagem de Fernando Madeira e Vilmara Fernandes, nesta quinta (18), com registro de imagens do volume de resíduos em meio ao manguezal. Para descascar os fios, em geral, volumosos e pesados, eles são espalhados pelo chão e pela vegetação da região, para que a borracha que envolve o material seja retirada com mais facilidade. O cobre limpo - sem a borracha - fica mais fácil de ser pesado e vendido no mercado ilegal. O prejuízo estimado pela Prefeitura de Vitória somente neste ano é da ordem de R$ 500 mil.