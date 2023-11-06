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Centro cultural

Entenda por que Rotatória do Ó não terá mais memorial de Niemeyer

Novo conceito apresentado pela prefeitura já não contempla o prédio desenhado pelo arquiteto
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

06 nov 2023 às 07:40

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 07:40

Projeto do Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer
Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra apresentou, no fim de outubro, os planos para a Rotatória do Ó, oficialmente chamada de complexo viário Eldes Scherrer Souza. A nova estrutura viária foi inaugurada no último sábado (28) e agora o plano é construir um centro cultural no local, com teatro, escola de arte e até um heliponto.
Porém, ao ver o conceito do novo espaço, muitos moradores da região sentiram falta de um outro empreendimento previsto para o local: o Memorial Metropolitano projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A ideia surgiu há mais de dez anos e virou praticamente uma lenda urbana na cidade. 
Projeto do Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer
Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer Crédito: Divulgação
Segundo a prefeitura, porém, a nova proposta de uso da rotatória "não mais comporta" a obra do ícone da arquitetura moderna mundial.  O município justifica que não há espaço físico suficiente.
Questionada por A Gazeta, a gestão do prefeito Sérgio Vidigal informou que, em 2010 (quando ele mesmo era prefeito), foi aberto um processo para contratação do Projeto Executivo do Memorial Metropolitano da Serra, do desenho feito por Oscar Niemayer. "Porém a gestão que assumiu em 2013 não deu continuidade ao processo e licitou a obra sem o equipamento."
Em 2013, quem assumiu a prefeitura foi Audifax Barcelos. Através de assessoria, ele esclareceu que chegou a ir até Curitiba (PR), ao escritório de Niemeyer, para  ver quanto custava o Projeto Executivo do memorial. Mas o valor era muito alto, e o município atravessava uma crise financeira por conta do fim do Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias). O encerramento desse benefício fez cair a arrecadação em diversas cidades do Espírito Santo, inclusive a da Serra. 
Segundo reportagem de A Gazeta feita na época, a expectativa era de que a obra, que teria cerca de 10 mil m², custasse R$ 30 milhões, além dos gastos com equipamentos e mobiliário, estimados em mais R$ 10 milhões. Hoje, com o valor corrigido pela inflação, o empreendimento sairia por mais de R$ 86 milhões. 
Dessa forma, foi planejado e licitado apenas o projeto da parte viária do empreendimento e que foi entregue na última semana. 

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Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Rotatória do Ó, na Serra

Contudo, resta ainda fazer a segunda parte, que contempla os serviços na área da superfície da rotatória. Atualmente, a prefeitura apresentou um conceito, em vídeo, com tudo que deve constar no local.
Ainda falta elaborar o projeto executivo, que detalha cada estrutura e que vai dizer quanto a obra deve custar e quanto tempo deve demorar para ficar pronta. A partir daí, é feita a licitação da execução, que é a obra em si. 

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