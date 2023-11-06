Entenda por que Rotatória do Ó não terá mais memorial de Niemeyer

Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer Crédito: Divulgação

Porém, ao ver o conceito do novo espaço, muitos moradores da região sentiram falta de um outro empreendimento previsto para o local: o Memorial Metropolitano projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A ideia surgiu há mais de dez anos e virou praticamente uma lenda urbana na cidade.

Centro Cultural na Serra projetado por Niemeyer Crédito: Divulgação

Segundo a prefeitura, porém, a nova proposta de uso da rotatória "não mais comporta" a obra do ícone da arquitetura moderna mundial. O município justifica que não há espaço físico suficiente.



A Gazeta, a gestão do prefeito Questionada por, a gestão do prefeito Sérgio Vidigal informou que, em 2010 (quando ele mesmo era prefeito), foi aberto um processo para contratação do Projeto Executivo do Memorial Metropolitano da Serra, do desenho feito por Oscar Niemayer. "Porém a gestão que assumiu em 2013 não deu continuidade ao processo e licitou a obra sem o equipamento."

Em 2013, quem assumiu a prefeitura foi Audifax Barcelos . Através de assessoria, ele esclareceu que chegou a ir até Curitiba (PR), ao escritório de Niemeyer, para ver quanto custava o Projeto Executivo do memorial. Mas o valor era muito alto, e o município atravessava uma crise financeira por conta do fim do Fundap (Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias). O encerramento desse benefício fez cair a arrecadação em diversas cidades do Espírito Santo, inclusive a da Serra.

Segundo reportagem de A Gazeta feita na época, a expectativa era de que a obra, que teria cerca de 10 mil m², custasse R$ 30 milhões, além dos gastos com equipamentos e mobiliário, estimados em mais R$ 10 milhões. Hoje, com o valor corrigido pela inflação, o empreendimento sairia por mais de R$ 86 milhões.

Dessa forma, foi planejado e licitado apenas o projeto da parte viária do empreendimento e que foi entregue na última semana.

Contudo, resta ainda fazer a segunda parte, que contempla os serviços na área da superfície da rotatória. Atualmente, a prefeitura apresentou um conceito, em vídeo, com tudo que deve constar no local.