Entenda como homem atraia crianças e adolescentes para exploração sexual em Vila Velha

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:59
A rede social foi o caminho usado por um homem de 53 anos para captar crianças e adolescentes para a exploração sexual em uma casa em Vila Velha. O indiciado por rufianismo, manter casa de prostituição e exploração sexual, preso na noite de segunda-feira (22), enviava mensagens privadas, conhecida como DM (Direct Message), falando para as jovens iriam ganhar dinheiro de forma fácil.
O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Marcelo Cavalcanti, contou que o modus operandi, após o convite, era levá-las até a residência. No local, ele oferecia bebidas alcoólicas para as meninas. Os líquidos, de acordo com o titular da DPCA, era uma forma de aliciar e fazer com elas se acostumassem com o ambiente para serem prostituídas. O nome dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não serão divulgados por cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca/Ecriad).
A prisão em flagrante aconteceu após denúncias feitas pelo 181. No local, foram encontradas três vítimas, sendo uma de 14 e outras duas de 16. Além delas, a polícia já identificou mais quatro jovens com menos de 18 anos que também foram aliciadas.
Como denunciar casos parecidos?
O delgado Marcelo Cavalcanti explicou que a exploração sexual de crianças e adolescente é crime com pena prevista de sete anos. Para combatê-lo é necessário denunciar. No Espírito Santo existem três formas de denunciar:
“As de ontem faziam programa a R$ 250 e passava R$ 50 para o dono, que é o indivíduo que trabalhava lá. Precisamos aprofundar como ele escolhia as meninas. Em um dos prints enviados corrobora com a linha de investigação de aliciamento, pois dá pra ver que ele indaga a idade e a adolescente fala 14 anos. Temos testemunhas que falam que a casa era usada por pessoas ligadas ao tráfico do bairro”, detalhou o delegado.
Conforme Cavalcanti, as vítimas, em maior parte, são da região onde fica o imóvel usada como casa de prostituição, mas meninas de outras Estados também acabaram cooptadas. “As de 16 são de Minas e uma tem família em Vila Velha. Outra não tem família no Espírito Santo. Veio só pelo aliciamento dele”, disse.
O delegado acredita que existam mais vítimas, pois a investigação já apontou que uma criança de 11 anos já frequentou o local. “Algumas informações que temos é que dentro da própria comunidade ele conseguia informação de meninas que eram mais suscetíveis de aliciamento. Pelas informações ele era proprietária, aliciava e captava os clientes”, explicou o chefe da DPCA.
O delegado detalhou que o ambiente onde aconteceu o crime. “Eram condições inadequadas, sem documento de autorização, casa totalmente destruída por dente e o quarto onde aconteciam as ações era uma nojeira. Ainda mais obrigar as meninas a se submeter a essa situação. A lei protege elas e o crime sexual de criança e adolescente”, contou.
As meninas foram encaminhadas a DPCA, onde passaram pela equipe psicossocial. Para os agentes, contaram que os pais não tinham conhecimento da situação. Mesmo assim, a polícia informou que eles serão procurados. O homem ira responder por foi indiciado por rufianismo, manter casa de prostituição e exploração sexual.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o