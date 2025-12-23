De 11 a 16 anos

Entenda como homem atraia crianças e adolescentes para exploração sexual em Vila Velha

A vítimas encontradas tinham 14 e 16 anos, mas a investigação já apontou que uma criança de 11 anos já esteve na casa

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 18:59

Três adolescentes foram resgatadas em casa de prostituição em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A rede social foi o caminho usado por um homem de 53 anos para captar crianças e adolescentes para a exploração sexual em uma casa em Vila Velha. O indiciado por rufianismo, manter casa de prostituição e exploração sexual, preso na noite de segunda-feira (22), enviava mensagens privadas, conhecida como DM (Direct Message), falando para as jovens iriam ganhar dinheiro de forma fácil.

O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Marcelo Cavalcanti, contou que o modus operandi, após o convite, era levá-las até a residência. No local, ele oferecia bebidas alcoólicas para as meninas. Os líquidos, de acordo com o titular da DPCA, era uma forma de aliciar e fazer com elas se acostumassem com o ambiente para serem prostituídas. O nome dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não serão divulgados por cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca/Ecriad).

A prisão em flagrante aconteceu após denúncias feitas pelo 181. No local, foram encontradas três vítimas, sendo uma de 14 e outras duas de 16. Além delas, a polícia já identificou mais quatro jovens com menos de 18 anos que também foram aliciadas.

Como denunciar casos parecidos? O delgado Marcelo Cavalcanti explicou que a exploração sexual de crianças e adolescente é crime com pena prevista de sete anos. Para combatê-lo é necessário denunciar. No Espírito Santo existem três formas de denunciar: - Telefone 181 -Registre denúncia no site disquedenuncia181.es.gov.br. - WhatsApp do Disque Denúncia 1811, que é (27) 99253-8181.

“As de ontem faziam programa a R$ 250 e passava R$ 50 para o dono, que é o indivíduo que trabalhava lá. Precisamos aprofundar como ele escolhia as meninas. Em um dos prints enviados corrobora com a linha de investigação de aliciamento, pois dá pra ver que ele indaga a idade e a adolescente fala 14 anos. Temos testemunhas que falam que a casa era usada por pessoas ligadas ao tráfico do bairro”, detalhou o delegado.

De outros Estados

Conforme Cavalcanti, as vítimas, em maior parte, são da região onde fica o imóvel usada como casa de prostituição, mas meninas de outras Estados também acabaram cooptadas. “As de 16 são de Minas e uma tem família em Vila Velha. Outra não tem família no Espírito Santo. Veio só pelo aliciamento dele”, disse.

Três adolescentes foram encontradas em casa de prostituição em Vila Velha Crédito: SESP/Divulgação

O delegado acredita que existam mais vítimas, pois a investigação já apontou que uma criança de 11 anos já frequentou o local. “Algumas informações que temos é que dentro da própria comunidade ele conseguia informação de meninas que eram mais suscetíveis de aliciamento. Pelas informações ele era proprietária, aliciava e captava os clientes”, explicou o chefe da DPCA.

O delegado detalhou que o ambiente onde aconteceu o crime. “Eram condições inadequadas, sem documento de autorização, casa totalmente destruída por dente e o quarto onde aconteciam as ações era uma nojeira. Ainda mais obrigar as meninas a se submeter a essa situação. A lei protege elas e o crime sexual de criança e adolescente”, contou.

As meninas foram encaminhadas a DPCA, onde passaram pela equipe psicossocial. Para os agentes, contaram que os pais não tinham conhecimento da situação. Mesmo assim, a polícia informou que eles serão procurados. O homem ira responder por foi indiciado por rufianismo, manter casa de prostituição e exploração sexual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta