Dez pessoas foram indiciadas na Operação 40 graus em Marilândia
A Operação 40 Graus teve o inquérito concluído pela Polícia Civil e desarticulou o principal grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A ação aconteceu em duas fases, a primeira no dia 15 de novembro e a segunda em 9 de dezembro deste ano. Ao todo, nove pessoas foram indiciadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Três delas também responderão por lavagem de dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o grupo comandava o tráfico na cidade há anos. Durante a ação, foram apreendidos veículos, imóveis e valores em contas bancárias, com bens avaliados em cerca de R$ 750 mil. Sete indiciados permanecem presos, enquanto dois cumprem prisão domiciliar com medidas cautelares.