Dez pessoas foram indiciadas na Operação 40 graus em Marilândia

A Operação 40 Graus teve o inquérito concluído pela Polícia Civil e desarticulou o principal grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A ação aconteceu em duas fases, a primeira no dia 15 de novembro e a segunda em 9 de dezembro deste ano. Ao todo, nove pessoas foram indiciadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Três delas também responderão por lavagem de dinheiro.