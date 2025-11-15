Operação termina com 4 pessoas da mesma família presas em Marilândia

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã deste sábado (15), cinco pessoas – quatro delas da mesma família – durante a Operação 40 Graus, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A ação teve como foco cumprir os cinco mandados de prisão temporária e outros de busca e apreensão tendo como foco uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Entre os presos estão três irmãos, com idades de 29, 32 e 35 anos, e a esposa de um deles. Durante a operação foram apreendidos um Honda Civic, uma Ford Ranger e uma motocicleta Honda XRE, que somam mais de R$ 260 mil no total. Também foi aprendido mais de R$ 8 mil em dinheiro. Segundo o delegado Leonardo Ávila de Paschoa, responsável pelas investigações, “informações indicam que os presos formam a associação que mais distribui drogas em Marilândia e em cidades vizinhas. Os líderes vinham, há tempos, promovendo os ilícitos, e arrecadando considerável patrimônio a partir dos crimes praticados”.