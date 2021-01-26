Enfermeira recebe vacina da Oxford em Vila Velha: "Mais segura agora"

Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde Crédito: Fernando Madeira

As quatro unidades selecionadas foram: Ponta da Fruta, Coqueiral de Itaparica, Araçás e Jaburuna. Uma das primeiras vacinadas com a dose da Oxford foi a enfermeira da unidade de Araçás, Ana Cláudia Souza, que afirmou que agora se sente mais segura.

"Hoje (26), após ser vacinada, eu me sinto mais segura, mais confiante em estar na linha de frente para dar assistência aos pacientes sintomáticos respiratórios que chegam até a unidade. Me sinto mais segura em estar prestando serviços para toda a comunidade que atuo, me sinto muito feliz por isso e importante nesse processo", comemorou Ana Cláudia, que atua como enfermeira há 23 anos.

Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde Crédito: Fernando Madeira

A prefeitura de Vila Velha informou que a previsão é de que, até a sexta-feira (29), 1.623 profissionais da saúde sejam vacinados no município. São funcionários de Hospitais e Prontos Atendimentos, além dos trabalhadores de laboratórios e maternidades que atuam diretamente no atendimento ao público suspeito de Covid-19.