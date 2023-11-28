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Incêndio destruidor

Empresário e funcionários fazem oração em frente a galpão destruído na Serra

A empresa de logística foi fundada há três anos e empregava cerca de 30 funcionários, que atuavam na distribuição de produtos diversos
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 nov 2023 às 18:52

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 18:52

Enquanto um incêndio ainda consumia o galpão de logística na manhã desta terça-feira (28), em Serra Dourada I, na Serra, um grupo de funcionários e o dono do centro de distribuição fizeram uma roda de oração ao lado da área pedindo ajuda e apoio. O ato começou logo quando os trabalhadores chegaram ao local, poucas horas depois do fogo começar nesta madrugada.
A atitude foi uma forma de conseguir ajudar em um momento em que todo o trabalho era destruído pelo fogo, e logo perto do Natal, um dos períodos onde há mais demanda para a empresa. Ao todo, 30 pessoas trabalham direta e indiretamente com a organização de entrega de produtos, que foi fundada há três anos.
Gideão, motorista de um dos caminhões que fazem o transporte dos produtos, informou que perdeu cerca de R$ 50 mil após o veículo dele ser queimado. O dono da empresa também estava no local, mas abalado com o caso, conversou com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, mas sem gravar.
Segundo o empresário, um alarme que ele tem em casa começou a apitar, informando sobre o incêndio no final da madrugada. Ele disse ter acionado em seguida o Corpo de Bombeiros, mas o fogo já havia tomado grande parte da construção, onde estavam guardados plásticos e brinquedos.
Ainda conforme apuração da TV Gazeta, seis caminhões foram queimados durante o incêndio, mas não se sabe se eram da própria empresa logística ou de terceirizadas.

Causas

Devido ao fogo, há risco do galpão desabar e afetar a estrutura das residências que ficam perto, segundo o Corpo de Bombeiros. Em fotos e vídeos, é possível ver o teto do local totalmente destruído, além de paredes ‘curvadas’ e manchadas pelas chamas e fumaça
Incêndio destruiu caminhões e galpão na Serra
Teto, paredes e veículos foram completamente destruídos pelo incêndio na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Na tarde desta terça, a equipe dos Bombeiros informou, por nota, que a ocorrência seguia em fase de rescaldo e com o incêndio já controlado. A perícia já iniciou a atuação e os laudos têm previsão de 20 dias para finalização, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade.
"A princípio, não há suspeitas do que tenha causado o incêndio, só depois da perícia solicitada pelo proprietário. Conseguimos confinar o incêndio, nosso trabalho no momento é evitar danos às estruturas laterais e não há risco para as estruturas adjacentes. A estrutura do galpão atingido está visivelmente comprometida, em algum momento ela vem ao chão, e se não vier, terá de ser derrubada", afirmou o tenente Emerson à TV Gazeta.

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