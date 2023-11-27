Cacau Show: setor da produção de biscoitos é retomado em Linhares

Após 20 dias do incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de chocolates da Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a empresa retomou a produção da linha de produção de biscoitos. A novidade foi divulgada em uma rede social do presidente da Cacau Show, Alê Costa, nesta segunda-feira (27).
Alê Costa já havia informado em uma coletiva de imprensa realizada no dia 9 de novembro que pretendia retomar com a produção da área de biscoitos ainda no mês de novembro.
Além da linha de biscoitos, a produção de massa para chocolate também foi preservada e a empresa prevê a retomada da área em dezembro. Já o retorno de todas as atividades da fábrica de chocolate deve ocorrer de seis meses a um ano.