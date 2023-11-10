Cacau Show: metade da fábrica foi destruída em incêndio, afirma a empresa

Metade da estrutura da fábrica de chocolates da Cacau Show foi destruída após o incêndio de grandes proporções que atingiu a unidade da empresa em Linhares, no Norte do Estado, na manhã da última terça-feira (7). A informação foi repassada em comunicado oficial à imprensa na manhã desta sexta-feira (10).
Em vídeo divulgado na tarde de quinta-feira (9), o presidente e fundador da Cacau Show, Alê Costa, se mostrou otimista ao ver o estado em que ficou a unidade de Linhares apesar do incêndio.
”Tem coisas que realmente queimaram muito, mas queimou só a metade. Um lado queimou, mas temos o outro. Tudo depende da perspectiva que se olha. Bora trabalhar, todo mundo está envolvido para reconstruir tudo. Daqui a pouco estará saindo um chocolate delicioso daqui”, comentou.