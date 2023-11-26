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'Ainda tem fogo', mostra presidente da Cacau Show em fábrica no ES

Alê Costa esteve em Linhares no sábado (25) e mostrou que, 19 dias depois de incêndio, ainda há chamas nas instalações da empresa
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 nov 2023 às 10:59

Publicado em 26 de Novembro de 2023 às 10:59

O fundador e presidente da Cacau Show, Alê Costa, esteve, no sábado (25), na fábrica de Linhares que pegou fogo no dia 7 de novembro. De lá, publicou um vídeo em uma rede social mostrando que, 19 dias depois do incêndio, ainda há chamas nas instalações. Nas imagens, é possível ver fumaça entre destroços e, depois, um ponto onde ainda há fogo – confira no vídeo acima.
"Dá uma olhada nisso, pessoal. Dezenove dias depois, ainda tem fogo", aponta Alê no vídeo. "Bora apagar isso aí e voltar com tudo", escreveu ele na legenda da publicação. 
O Corpo de Bombeiros informou que, na última quarta-feira (22), realizou uma inspeção na fábrica para fins de perícia e constatou que existem alguns resíduos em queima lenta (devido à alta carga de incêndio), em pontos específicos, que não trazem riscos e estão sendo controlados pela brigada da própria empresa. "A estrutura colapsada e materiais resultados do incêndio, estão sendo retirados por uma empresa terceirizada desde 13/11, e que tudo vem sendo feito conforme o esperado e planejado", disse a corporação neste domingo (26).
>> VEJA TAMBÉM: Incêndio na Cacau Show: produção de biscoitos será retomada em novembro

Relembre

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio que atingiu a fábrica na manhã do dia 7 de novembro. Aproximadamente 90 funcionários estavam no local na hora do incêndio, mas ninguém se feriu.
A fábrica atingida tinha dois anos e recebeu investimento total de R$ 600 milhões nesse período. Ao todo, cerca de 500 funcionários trabalham na unidade. A instalação de Linhares é a segunda fábrica da Cacau Show no Brasil. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Pouco dias depois do início do incêndio, Alê Costa foi às redes sociais e, em tom otimista, falou em reconstrução. Em coletiva de imprensa realizada em Linhares, ele afirmou que os empregos dos funcionários da fábrica serão preservados

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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