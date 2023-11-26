'Ainda tem fogo', mostra presidente da Cacau Show em fábrica no ES

O fundador e presidente da Cacau Show , Alê Costa, esteve, no sábado (25), na fábrica de Linhares que pegou fogo no dia 7 de novembro. De lá, publicou um vídeo em uma rede social mostrando que, 19 dias depois do incêndio, ainda há chamas nas instalações. Nas imagens, é possível ver fumaça entre destroços e, depois, um ponto onde ainda há fogo – confira no vídeo acima.

"Dá uma olhada nisso, pessoal. Dezenove dias depois, ainda tem fogo", aponta Alê no vídeo. "Bora apagar isso aí e voltar com tudo", escreveu ele na legenda da publicação.

O Corpo de Bombeiros informou que, na última quarta-feira (22), realizou uma inspeção na fábrica para fins de perícia e constatou que existem alguns resíduos em queima lenta (devido à alta carga de incêndio), em pontos específicos, que não trazem riscos e estão sendo controlados pela brigada da própria empresa. "A estrutura colapsada e materiais resultados do incêndio, estão sendo retirados por uma empresa terceirizada desde 13/11, e que tudo vem sendo feito conforme o esperado e planejado", disse a corporação neste domingo (26).

Relembre

Trabalhadores da Cacau Show e moradores de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram surpreendidos com o incêndio que atingiu a fábrica na manhã do dia 7 de novembro. Aproximadamente 90 funcionários estavam no local na hora do incêndio, mas ninguém se feriu.