Cacau Show: partes danificadas por incêndio começam a ser retiradas

Segundo a Cacau Show, o início do trabalho de retirada das partes danificadas está sendo feito conforme "as recomendações e direcionamento dos órgãos responsáveis" para assim dar início à reconstrução da fábrica.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que o trabalho de rescaldo (resfriamento total do ambiente para evitar a reignição do fogo) segue em andamento. "Trata-se de uma fase mais lenta da atuação, em que as equipes monitoram a área quente e realizam o resfriamento", disse a corporação em nota.