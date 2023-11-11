Cacau Show: partes danificadas por incêndio começam a ser retiradas

As partes danificadas pelo incêndio de grandes proporções que atingiu a fábrica de chocolates da Cacau Show, no bairro Canivete, em Linhares, na última terça-feira (7), começaram a ser retiradas neste sábado (11). A informação foi confirmada por meio de uma nota enviada à reportagem de A Gazeta pela assessoria de imprensa da empresa.
Segundo a Cacau Show, o início do trabalho de retirada das partes danificadas está sendo feito conforme "as recomendações e direcionamento dos órgãos responsáveis" para assim dar início à reconstrução da fábrica.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que o trabalho de rescaldo (resfriamento total do ambiente para evitar a reignição do fogo) segue em andamento. "Trata-se de uma fase mais lenta da atuação, em que as equipes monitoram a área quente e realizam o resfriamento", disse a corporação em nota.