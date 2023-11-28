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Prejuízo

Incêndio na Serra: galpão e caminhões são destruídos pelo fogo

Corpo de Bombeiros disse que a estrutura do imóvel foi comprometida pelas chamas que atingiram o local na manhã desta terça-feira (28) e que, se não cair, terá de ser demolida
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 nov 2023 às 08:21

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 08:21

incêndio em um galpão de logística e depósito de plásticos e brinquedos no bairro Serra Dourada I, na Serra, na manhã desta terça-feira (28), além de destruir produtos no interior do imóvel, atingiu pelo menos três veículos, sendo dois caminhões. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros à TV Gazeta. Segundo a corporação, ninguém se feriu.
"A princípio, não há suspeitas do que tenha causado o incêndio, só depois da perícia solicitada pelo proprietário. Conseguimos confinar o incêndio, nosso trabalho no momento é evitar danos às estruturas laterais e não há risco para as estruturas adjacentes. A estrutura do galpão atingido está visivelmente comprometida, em algum momento ela vem ao chão, e se não vier, terá de ser derrubada", afirmou o tenente Emerson à TV Gazeta.
Incêndio destruiu caminhões e galpão na Serra
Incêndio destruiu caminhões e galpão na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O local atingido pelo fogo funciona como um centro de logística, contendo plástico e brinquedos. Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, o dono do galpão iria fazer o transporte de brinquedos neste fim de ano, com a data do Natal se aproximando
O Corpo de Bombeiros disse para a reportagem de A Gazeta que 12 militares atuam no combate às chamas. A corporação solicitou apoio de carro-pipa à Secretaria de Serviços da Serra. A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou. 
Por volta das 7h40, o Corpo de Bombeiros ainda atuava no controle das chamas e no resfriamento do local. 

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