Incêndio na Serra: galpão e caminhões são destruídos pelo fogo

"A princípio, não há suspeitas do que tenha causado o incêndio, só depois da perícia solicitada pelo proprietário. Conseguimos confinar o incêndio, nosso trabalho no momento é evitar danos às estruturas laterais e não há risco para as estruturas adjacentes. A estrutura do galpão atingido está visivelmente comprometida, em algum momento ela vem ao chão, e se não vier, terá de ser derrubada", afirmou o tenente Emerson à TV Gazeta.

Incêndio destruiu caminhões e galpão na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O local atingido pelo fogo funciona como um centro de logística, contendo plástico e brinquedos. Conforme informações apuradas pela TV Gazeta, o dono do galpão iria fazer o transporte de brinquedos neste fim de ano, com a data do Natal se aproximando

O Corpo de Bombeiros disse para a reportagem de A Gazeta que 12 militares atuam no combate às chamas. A corporação solicitou apoio de carro-pipa à Secretaria de Serviços da Serra. A prefeitura foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.