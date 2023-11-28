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Caminhão perde controle e invade galpão em acidente em Rio Bananal

Acidente aconteceu na região de São Jorge de Tiradentes, no interior do município, no Norte do Espírito Santo; segundo a PM, vítimas não correm risco de morte
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 nov 2023 às 13:33

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 13:33

Um caminhão perdeu o controle e bateu em um galpão onde funciona uma metalúrgica às margens de uma estrada na localidade de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, por volta de 9h30 desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, duas pessoas estavam no veículo e precisaram ser socorridas para um hospital da cidade.
As imagens são impressionantes: é possível ver o caminhão descendo uma ladeira, em alta velocidade, invadindo a contramão, saindo da pista, batendo em uma placa e, por último, atingindo um portão e parte da estrutura do galpão. Ao lado estava outro caminhão com pessoas em cima da carroceria. Não há relato, até o momento, de que houve mais feridos. 
Segundo o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, que esteve no local do fato na tarde desta terça-feira, momentos antes do acidente dois funcionários trabalhavam na manutenção de uma balsa. Eles pararam as atividades para ajudar no carregamento de um caminhão, quando outro veículo veio desgovernado e derrubou uma cerca, um poste e um portão de ferro.
Local onde aconteceu acidente com caminhão desgovernado em Rio Bananal
Local onde aconteceu acidente com caminhão desgovernado em Rio Bananal Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Ao repórter, testemunhas contaram que o motorista do caminhão passou mal ao volante. Ele o carona foram socorridos e levados para um hospital de Rio Bananal. O estado de saúde deles não foi divulgado, mas de acordo com informações apuradas pela reportagem de A Gazeta no final da manhã desta terça-feira (28) com a Polícia Militar, eles não correm risco de morte.
Em conversa com o repórter Isaac Ribeiro, o dono da metalúrgica contou que estima um prejuízo de R$ 25 mil. 
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

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