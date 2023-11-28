Caminhão perde controle e invade galpão em acidente em Rio Bananal

Um caminhão perdeu o controle e bateu em um galpão onde funciona uma metalúrgica às margens de uma estrada na localidade de São Jorge de Tiradentes, em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo , por volta de 9h30 desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar , duas pessoas estavam no veículo e precisaram ser socorridas para um hospital da cidade.

As imagens são impressionantes: é possível ver o caminhão descendo uma ladeira, em alta velocidade, invadindo a contramão, saindo da pista, batendo em uma placa e, por último, atingindo um portão e parte da estrutura do galpão. Ao lado estava outro caminhão com pessoas em cima da carroceria. Não há relato, até o momento, de que houve mais feridos.

Segundo o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, que esteve no local do fato na tarde desta terça-feira, momentos antes do acidente dois funcionários trabalhavam na manutenção de uma balsa. Eles pararam as atividades para ajudar no carregamento de um caminhão, quando outro veículo veio desgovernado e derrubou uma cerca, um poste e um portão de ferro.

Local onde aconteceu acidente com caminhão desgovernado em Rio Bananal Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ao repórter, testemunhas contaram que o motorista do caminhão passou mal ao volante. Ele o carona foram socorridos e levados para um hospital de Rio Bananal. O estado de saúde deles não foi divulgado, mas de acordo com informações apuradas pela reportagem de A Gazeta no final da manhã desta terça-feira (28) com a Polícia Militar, eles não correm risco de morte.

Em conversa com o repórter Isaac Ribeiro, o dono da metalúrgica contou que estima um prejuízo de R$ 25 mil.