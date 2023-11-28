Homem é encontrado morto ao lado de moto em estrada de Jaguaré

Um homem de 28 anos foi encontrado morto caído ao lado da moto que ele conduzia em uma estrada na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Jovenilson dos Santos Scharles.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo. Ainda de acordo com a corporação, a vítima conduzia uma motocicleta que estava com o licenciamento atrasado e, por isso, o veículo foi guinchado.
A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré, e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.