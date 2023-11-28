Homem é encontrado morto ao lado de moto em estrada de Jaguaré

Corpo foi encontrado ao lado de moto na comunidade de Fátima, em Jaguaré

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo. Ainda de acordo com a corporação, a vítima conduzia uma motocicleta que estava com o licenciamento atrasado e, por isso, o veículo foi guinchado.