Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Um homem de 41 anos foi assassinado com vários tiros dentro de casa no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (27), e, no momento do crime, Gilmar Frais da Silva estava acompanhado da esposa, que foi quem acionou a Polícia Militar.
Segundo informações da PM, a esposa da vítima disse que um homem entrou no imóvel e, sem dizer nada, apontou a arma e efetuou os disparos contra o marido dela. Depois disso, o suspeito fugiu e não foi localizado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que Gilmar sofreu 29 perfurações. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.
Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. A corporação destacou "que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse, em nota.