Homem é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Segundo informações da PM, a esposa da vítima disse que um homem entrou no imóvel e, sem dizer nada, apontou a arma e efetuou os disparos contra o marido dela. Depois disso, o suspeito fugiu e não foi localizado. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que Gilmar sofreu 29 perfurações. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, depois, liberado aos familiares.