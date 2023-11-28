Dentista morto no ES: preso confessa crime e polícia investiga homofobia

Após ser preso na noite de segunda-feira (27), o suspeito de matar Edgleyson Abrão da Silva, de 28 anos, confessou o crime na Delegacia de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, alegando que o homicídio ocorreu durante uma discussão entre ele e o dentista dentro do carro. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem na linha de homofobia e passionalidade. O corpo da vítima foi encontrado no último dia 20, em área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo – que não teve o nome divulgado – relatou em depoimento que Edgleyson era apaixonado por ele, mas afirmou que eles eram apenas amigos, não namorados – apesar de o pai da vítima afirmar que o filho e o suspeito mantiveram um relacionamento por cerca de um ano e meio. O homem disse na delegacia que houve uma discussão entre ele e o dentista, dentro do carro, e que ele estava armado e disparou na perna e depois na cabeça da vítima.

A Polícia Civil disse que contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto pela morte do dentista. Ao ser localizado, na altura do km 102 da BR 101, em Jaguaré, foi localizada na mochila dele uma pistola com indícios de remarcação, um carregador, munições, um celular e R$ 950 em espécie.

O homem foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. No local houve também o cumprimento de mandado por homicídio.

Na manhã desta terça-feira (28), ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde ficará à disposição da Justiça.

Pai diz que homem era namorado do filho

Em entrevista para a repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, Edson da Silva, pai de Edgleyson, afirmou que o homem preso era namorado da vítima. Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de um ano e meio.

A família de Edgleyson acompanhou o momento em que o indivíduo chegou até a delegacia em São Mateus, em escolta de várias viaturas das polícias Militar e Civil, e da PRF.

"É um sentimento de alívio para a família toda, porque está tendo justiça e vai ter, com fé em Deus. Agradeço à delegacia, a quem esteve empenhado no caso. Essas pessoas se reuniram e fizeram o que era para ser feito. Espero que ele vá para júri popular e pague pelo crime que aconteceu. O meu filho era uma pessoa doce, não tinha maldade nenhuma. Morreu porque não tinha maldade" Edson da Silva - Pai de Edgleyson

Edson relembrou da relação do filho com o homem e disse que Edgleyson gostava muito do namorado. O suspeito chegou a ficar na casa da família quando sofreu um acidente de trânsito e recebeu todos os cuidados, segundo o pai do dentista.

“Ele é tão cínico que ele se acidentou de moto e nós o tratamos bem. Ele só saiu daqui quando estava curado. Tratamos dele como se fosse filho. Meu filho gostava dele, nós o tratamos bem. Eles tiveram algumas discussões, ficaram entre idas e vindas, mas não sei o porquê. Queria entender o que levou ele a fazer isso. Ele só tinha a ganhar com o meu filho vivo, porque o pai dele está acamado, o meu filho pagava cuidadora, fez tratamento de dente na família dele toda. Não tinha motivo para fazer isso”, afirmou.