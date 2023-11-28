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Bombeiros em ação

Bezerra é resgatada de rapel em penhasco em São José do Calçado; vídeo

Belinha foi retirada da grota por meio de rapel e entregue ao dono após mais de seis horas de trabalho do Corpo de Bombeiros na tarde de segunda-feira (27)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 nov 2023 às 12:15

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 12:15

Pesando cerca de 80 kg, uma bezerra mobilizou o Corpo de Bombeiros e foi resgatada de um local de difícil acesso no interior de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (27). Belinha foi retirada de um penhasco pelos militares, com uso de técnica de rapel, após seis horas de trabalhos. Ela foi devolvida ao proprietário.
Segundo os Bombeiros, os militares receberam chamado informando que o animal caiu em uma grota de pedra, em uma mata densa na localidade de Alto Calçado. O proprietário ouvia o mugido, porém não conseguia acesso pelo fato de ser um penhasco e pediu ajuda.
A operação de resgate começou às 11h com a abertura da mata até a chegada ao ponto. Foi utilizada técnica de rapel por volta de 50 metros e os militares encontraram Belinha, sem lesões graves aparentes. Eles acreditam que ela tenha escorregado por baixo dos cipós e demais vegetações densas, tendo seu percurso de queda amortecido.
Com auxílio de cordas, Belinha foi içada com cuidado para não ser machucada. O resgate do animal foi concluído, às 17h20, após de mais de seis horas de operação. A bezerra foi entregue ao seu dono sem nenhuma sequela e foi andando até o curral ao encontro de sua mãe.

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