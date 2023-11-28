Bezerra é resgatada de rapel em penhasco em São José do Calçado; vídeo

Pesando cerca de 80 kg, uma bezerra mobilizou o Corpo de Bombeiros e foi resgatada de um local de difícil acesso no interior de São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (27). Belinha foi retirada de um penhasco pelos militares, com uso de técnica de rapel, após seis horas de trabalhos. Ela foi devolvida ao proprietário.

Segundo os Bombeiros, os militares receberam chamado informando que o animal caiu em uma grota de pedra, em uma mata densa na localidade de Alto Calçado. O proprietário ouvia o mugido, porém não conseguia acesso pelo fato de ser um penhasco e pediu ajuda.

A operação de resgate começou às 11h com a abertura da mata até a chegada ao ponto. Foi utilizada técnica de rapel por volta de 50 metros e os militares encontraram Belinha, sem lesões graves aparentes. Eles acreditam que ela tenha escorregado por baixo dos cipós e demais vegetações densas, tendo seu percurso de queda amortecido.