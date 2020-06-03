Sede da prefeitura de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Prefeitura de Ponto Belo

No extremo norte capixaba e perto da divisa com Minas Gerais e Bahia, a cidade de Ponto Belo ainda não confirmou casos do novo coronavírus. O município tem uma população estimada em 7.863 pessoas, número menor que o total de casos da doença confirmados no Estado até está terça-feira (2), que era de 15.151.

Por meio das redes sociais, o prefeito Murilo Coelho (PSDB) destaca o feito e diz que é fruto de um trabalho realizado pelas equipes de saúde e pela população, que tem seguido as determinações de prevenção e cuidado em relação à doença. Peço a população que continue em isolamento social, usando máscaras e mantendo as atitudes já tomadas. Queria agradecer a obediência e por seguir as nossas orientações, disse em publicação da última semana.

Your browser does not support the audio element. Duas cidades do ES ainda resistem sem casos confirmados de Covid-19

Já a cidade de Dores do Rio Preto, localizada no sul do Estado, próximo à região do Caparaó e da divisa com Minas Gerais, também segue sem registrar casos da doença. Com população ainda menor, estimada em 6.749 pessoas, segundo o IBGE, o município está fazendo o controle e atualizando diariamente os números da Covid-19.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, 44 casos foram notificados na cidade, sendo 39 descartados e 5 em investigação. O prefeito Cleudenir José Carvalho, o Ninho (PDT), em entrevista à TV Gazeta na última semana, destacou a disciplina da população em seguir os horários determinados. Estamos fazendo a nossa parte, disse.

Boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Dores do Rio Preto nesta terça-feira (02) não mostra casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Divulgação / Prefeitura Dores do Rio Preto