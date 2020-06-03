Recorde de 36 mortes em apenas 24 horas nesta terça-feira (2) e 664 óbitos no total. Esses são os números do novo coronavírus no Espírito Santo pouco mais de três meses após o registro do primeiro caso da doença em terras capixabas. De lá para cá, quase todas as cidades do Estado registraram pelo menos um caso da doença. Quase. Isso porque dois municípios ainda não têm confirmações da Covid-19: Ponto Belo e Dores do Rio Preto. As informações são do Painel Covid-19, do governo do ES.
No extremo norte capixaba e perto da divisa com Minas Gerais e Bahia, a cidade de Ponto Belo ainda não confirmou casos do novo coronavírus. O município tem uma população estimada em 7.863 pessoas, número menor que o total de casos da doença confirmados no Estado até está terça-feira (2), que era de 15.151.
Por meio das redes sociais, o prefeito Murilo Coelho (PSDB) destaca o feito e diz que é fruto de um trabalho realizado pelas equipes de saúde e pela população, que tem seguido as determinações de prevenção e cuidado em relação à doença. Peço a população que continue em isolamento social, usando máscaras e mantendo as atitudes já tomadas. Queria agradecer a obediência e por seguir as nossas orientações, disse em publicação da última semana.
Duas cidades do ES ainda resistem sem casos confirmados de Covid-19
Já a cidade de Dores do Rio Preto, localizada no sul do Estado, próximo à região do Caparaó e da divisa com Minas Gerais, também segue sem registrar casos da doença. Com população ainda menor, estimada em 6.749 pessoas, segundo o IBGE, o município está fazendo o controle e atualizando diariamente os números da Covid-19.
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado, 44 casos foram notificados na cidade, sendo 39 descartados e 5 em investigação. O prefeito Cleudenir José Carvalho, o Ninho (PDT), em entrevista à TV Gazeta na última semana, destacou a disciplina da população em seguir os horários determinados. Estamos fazendo a nossa parte, disse.
Até esta terça-feira (2), o Espírito Santo registrou 15.151 casos e 664 mortes pelo novo coronavírus. Os dados foram divulgados pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que reúne as informações enviadas por todos os municípios capixabas.