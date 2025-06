Viana

Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Ambulância foi atingida de frente por caminhonete que invadiu a contramão; condutor ficou preso às ferragens

Publicado em 14 de junho de 2025 às 14:10

Um acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas na noite desta sexta-feira (13), na BR 262, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu por volta das 22h10, quando o condutor de uma caminhonete, que seguia no sentido Vitória – Venda Nova do Imigrante, invadiu a contramão e colidiu de frente com uma ambulância que vinha no sentido oposto. >

Ambulância foi atingida por caminhonete que invadiu a contramão na BR 262, em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Com o impacto, a caminhonete ainda bateu na lateral esquerda de um ônibus, que também seguia no sentido Venda Nova do Imigrante – Vitória. O motorista da ambulância ficou preso às ferragens, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com lesões graves, mas estava lúcido. Outros quatro passageiros da ambulância tiveram ferimentos leves.>

Acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas na noite desta sexta-feira (13), na BR 262, em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

O motorista da caminhonete e o condutor do ônibus não se feriram, e os passageiros do ônibus também saíram ilesos. A pista chegou a funcionar em sistema 'pare e siga' por algumas horas. Todas as vítimas da ambulãncia foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A rodovia foi totalmente liberada às 2h05 da manhã deste sábado (14).>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta