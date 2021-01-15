"Dou mais valor à família", diz porteiro dois anos após salvar criança no ES

Alex com dois dos três filhos e a esposa Elaine Aparecida Crédito: Arquivo pessoal

porteiro Alex Sandro dos Santos, de 44 anos, o pior foi evitado. Ele, que hoje trabalha em dois empregos, conta que o episódio mudou sua vida: "Dou mais valor à família". O caso foi tão emocionante que a história foi contada em rede nacional no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, nesta sexta-feira (15). Na próxima terça-feira (19), completam dois anos desde que uma criança, na época com cinco anos, quase se afogou após cair na piscina de um condomínio localizado na Serra . No entanto, graças à ação rápida doo pior foi evitado. Ele, que hoje trabalha em dois empregos, conta que o episódio mudou sua vida:. O caso foi tão emocionante que a história foi contada em rede nacional no, nesta sexta-feira (15).

Para Alex, pai de três filhos – o mais novo com apenas 8 anos, ter ajudado uma criança no dia 19 de janeiro de 2019 transformou sua forma de agir diante da vida. "Estou mais adaptado à minha própria família, pois vi como aquela mãe ficou e dou mais valor. Tenho três filhos, de 24, 16 e 8 anos e isso tudo significou muito para mim. Acho que foi um ato de cidadania. Estava ali uma criança, um ser humano que saiu de um acidente com vida, que é o mais importante, nosso bem maior", disse.

Ainda trabalhando no condomínio onde o acidente aconteceu, Alex Sandro recebeu inúmeras novas oportunidades de emprego. "Continuo trabalhando lá no condomínio, mas algumas coisas mudaram. Surgiram novas chances de emprego e hoje eu tenho dois vínculos empregatícios, que consigo conciliar. Também trabalho em uma escola em Jardim Camburi, na Capital. Tem sido bom para aumentar a renda", acrescentou.

Com relação ao episódio ocorrido dois anos atrás, o porteiro explicou que não mantém contato com a criança salva, mas que espera que esteja bem. Como dicas para os pais que tenham filhos pequenos, ele sugere que nunca deixem as crianças desacompanhadas. "Principalmente na área da piscina não se deve deixar o menor sozinho, é preciso acompanhar e prestar atenção, porque a qualquer momento pode acontecer alguma situação como aquela. E isso tudo repercutiu bastante, viralizou", pontuou.

Apesar de toda a repercussão e reconhecimento pelo ato, o verdadeiro herói Alex destaca que o mais importante de tudo foi a mensagem passada, que é a importância de ter atenção aos filhos, em especial em piscinas, praias e lagoas, "já que o afogamento é um dos acontecimentos mais graves que a gente vê, que pode levar à morte".

"GRAÇAS A DEUS O ALEX ESTAVA LÁ", DIZ SÍNDICO

Procurado pela reportagem nesta sexta-feira (15), o síndico do condomínio na Serra onde o episódio aconteceu, Flávio Santos, de 36 anos, afirmou que a atitude de Alex Sandro representou a importância do monitoramento constante dos pais e responsáveis pelas crianças. "No caso, a criança estava em um playground e a mãe foi pegar água em um bebedouro a 40 metros. Um minuto de descuido foi o suficiente. Então um menor de idade precisa estar acompanhado, não podemos pensar que tudo é muito tranquilo, existe risco sim. Graças a Deus a tragédia não aconteceu porque o Alex estava lá para salvar a criança", refletiu.

"Sobre o Alex, eu tenho gratidão. Ele está aqui há quase 5 anos e sempre teve essa postura profissional, dedicada e atenta. Ele tem uma capacidade acima do normal, está sempre se precavendo, estudando e pensando lá na frente. Mesmo depois de tanto tempo, a gente não consegue entender como ele viu que a criança estava se afogando. Graças a Deus ele está recebendo homenagens, ele merece" Flávio Santos - Síndico do condomínio

RELEMBRE O CASO

Uma criança, na época com cinco anos, quase se afogou ao cair em uma piscina de um condomínio localizado na Serra, no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 19h40. As câmeras de segurança do local registraram o momento em que o menino pula a grade que separa a área do playground da área das piscinas, entra na piscina infantil e, depois de alguns minutos, entra na piscina funda. A criança fica submersa por quase vinte segundos, até que o porteiro Alex Sandro dos Santos, que fazia ronda na área comum do condomínio, vê a situação e a retira da água.

"Foi um milagre eu estar lá naquele exato momento, foi coisa de Deus", descreveu o porteiro Alex Sandro dos Santos à ocasião, que retirou o menino da piscina, evitando uma tragédia. Alex contou que já trabalhava no condomínio há dois anos e que nunca havia acontecido uma situação como aquela.