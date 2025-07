Em Jardim da Penha

Dono de foodtruck estima prejuízo de R$ 80 mil com danos de queda de árvore em Vitória

Veículo foi destruído em meio aos fortes ventos registrados na Grande Vitória na tarde desta sexta-feira (4). No momento da queda, faltava apenas uma hora e meia para chegada dos funcionários

A queda de uma árvore sobre um foodtruck localizado no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (4), causou um prejuízo de mais de R$ 80 mil ao proprietário do trailer, que foi destruído em meio aos fortes ventos registrados na Grande Vitória. O incidente, segundo os representantes do Costelero, ocorreu cerca de uma hora e meia antes da chegada dos funcionários para o trabalho.>