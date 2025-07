Força do vento

Árvore cai sobre moto e carro durante ventania em Vitória

Incidente ocorreu na tarde desta sexta (4), na rua lateral à Praça Doutor Demócrito Freitas, na Praia do Suá

Uma árvore caiu sobre uma moto e um carro na rua lateral à Praça Doutor Demócrito Freitas - que dá acesso para a Avenida Cesar Hilal - na Praia do Suá, em Vitória. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (4) e apesar do susto, não houve feridos. Moradores do entorno contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que no momento do incidente a região sofria com a ventania.>