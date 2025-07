Clima

ES tem novos alertas de chuva e ventos; veja previsão para o fim de semana

Avisos foram emitidos nesta sexta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Acumulado de chuva

Ventos costeiros

Previsão para o fim de semana

Para o sábado (5), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , a previsão é de tempo instável no Espírito Santo, com chuva fraca e ocasional, principalmente na Grande Vitória, Sul, Serrana e Nordeste, devido aos ventos úmidos do oceano. As temperaturas sobem em todo o Estado. No Norte e Noroeste, o tempo fica com variação de nuvens, mas sem chuva. Ventos fracos a moderados no litoral.>

Já no domingo (6) o tempo fica estável, com sol predominando na maior parte do Estado. Segundo o Incaper, no Norte e Nordeste o dia começa nublado, com abertura de nuvens à tarde, sem chuva. Nas outras regiões, tempo com sol entre nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam no Sul, Região Serrana e Metropolitana, enquanto no Norte permanecem estáveis por causa da nebulosidade pela manhã.>