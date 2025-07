Violência

Jovem é preso suspeito de agredir homem em briga por religião em Guaçuí

Crime aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano e a prisão ocorreu nesta sexta-feira (14); confusão teria começado entre a vítima, de 41 anos, e a mãe do suspeito

Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de tentar matar a pauladas um homem de 41 anos em uma briga motivada pela religião seguida pela vítima. A Polícia Civil informou que o crime aconteceu no bairro São Miguel, no município de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, no dia 14 de fevereiro deste ano, mas a prisão ocorreu nesta sexta-feira (4).>