Queda de poste interdita Rodovia do Contorno no sentido Cariacica

A queda de um poste interditou a Rodovia do Contorno em Cariacica para quem sai da Serra em direção ao município, no km 289 da via – que é um trecho da BR 101 entre as duas cidades. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que as equipes de manutenção da Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, já estão atuando para a retirada da estrutura.