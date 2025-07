Enseada do Suá

Tenda desaba e quase atinge carros na Praça do Papa

Uma tenda armada na Praça do Papa, na Enseada do Suá, em Vitória, desabou com a ventania que atinge a capital capixaba na tarde desta sexta-feira (4). Um vídeo enviado por uma leitora de A Gazeta mostra o espaço quase desmontado pela força do vento, com as vigas de metais tortas e avariadas. O que seria o teto da estrutura quase atingiu carros estacionados próximos, mas a lona foi segurada por árvores.