Prejuízo

Rajadas de vento chegam a 72 km/h e geram estragos em Vitória

Diversos locais da Capital capixaba sofreram danos provocados pela ventania na tarde desta sexta-feira (4), quedas de árvores sobre veículos e foodtruck estão entre os casos

A ventania atingiu 72 km/h em Vitória na tarde desta quinta-feira (4). A informação, confirmada pela prefeitura da Capital capixaba, explica a quantidade de casos de queda de árvores, desabamentos e estruturas danificadas. A queda de uma tenda na Praça do Papa é um exemplo . A lona que cobria o local foi praticamente arrancada e quase atingiu carros próximos devido à força do vento. >

Os registros mais frequentes foram as quedas de árvores. Até às 16h06, pelos menos quatro ocorrências foram anotadas, conforme a Defesa Civil municipal, sendo eles: >

Praça Doutor Demócrito Freitas e Avenida César Hilal (Praia do Suá)

Em algumas quedas de árvores, vias acabaram interditadas. Pontos na Praia do Suá e em Jardim da Penha - onde um food truck acabou atingido e ficou destruído - são alguns dos locais afetados. Equipes técnicas da Secretaria de Meio Ambiente estão atuando na remoção das espécies atingidas. >

Desabamento de estruturas

Na Praça do Papa, parte da estrutura da Festa de São Pedro foi arrastada pelos ventos . O impacto foi tanto, que a tenda quase atingiu carros próximos. A lona só não caiu em cima dos veículos porque a copa de árvores segurou a estrutura. >

No Ilha Buffet, localizado dentro do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, na Capital, a ventania também atingiu uma estrutura de eventos que estava em processo de desmontagem. Segundo a organização, ninguém ficou ferido e uma nova estrutura já está sendo montada para outro evento. Vídeos enviados a reportagem ainda mostram os ladrilhos de uma casa caindo até a calçada. >

Em outro ponto da Capital, um motorista aguardava pela abertura do semáforo ao lado da residência, no bairro São Cristóvão, e disse quase ter tido o automóvel atingido pelos objetos arrastados pela ventania. Em Jardim Camburi, tapumes de um terreno às margens da Avenida Norte Sul foram ao chão. >

Parque fechado

Por causa do perigo que a ventania representa, a prefeitura decidiu fechar o Parque da Fonte Grande. A reabertura do espaço está prevista para sábado (5), mas dependerá de nova avaliação técnica das condições do local.>