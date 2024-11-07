Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Igreja Católica

Dom Luiz Fernando Lisboa muda padres na Diocese de Cachoeiro

As trocas envolvem religiosos de paróquias nas cidades de Cachoeiro, Muqui, Castelo e Dores do Rio Preto; veja a explicação para as mudanças

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 16:48

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

07 nov 2024 às 16:48
Dom Luiz Fernando Lisboa
Dom Luiz Fernando Lisboa anunciou as trocas na quarta-feira (6) Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim
O bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dom Luiz Fernando Lisboa, remanejou alguns padres, conforme comunicado assinado por ele na quarta-feira (6).
Uma das novidades é a nomeação do padre Enildo Genésio de Souza como pároco da Paróquia São João Batista, em Muqui, anteriormente administrada por quase um século pela Ordem dos Agostinianos Recoletos (OAR). Para A Gazeta, a Diocese de Cachoeiro explicou que a mudança é "normal" e que a parceria com ordens religiosas ocorre por meio de contrato.
"Uma das partes pode optar por renovar ou não o contrato", informou a Diocese por meio da assessoria.
Com isso, o padre Enildo deixa a Paróquia Nossa Senhora da Penha, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim. Já o padre Carlos Renato Carriço Gomes assume o cargo de vigário paroquial em Muqui. Além disso, o seminarista Taylor Menini Ferrari continuará o período de síntese pastoral (uma espécie de estágio) na mesma paróquia. Até então, conforme apurou A Gazeta, Taylor estava em síntese pastoral em uma diocese fora do Estado.
O padre Wosley Guimarães Pansini foi nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, no bairro BNH, em Cachoeiro. Ele foi transferido pelo bispo da Paróquia Nossa Senhora das Dores, em Dores do Rio Preto. Para substituí-lo, o padre Antonio da Luz Miranda foi nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores.
Dom Luiz Fernando Lisboa muda padres na Diocese de Cachoeiro
Por fim, o bispo de Cachoeiro nomeou o padre Luiz de Carvalho Serafim como pároco da Paróquia Santo André Apóstolo, em Aracuí, em Castelo.

O que diz o Direito Canônico

Conforme publicado pelo colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, o Código de Direito Canônico determina que “se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da Igreja já exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para outra paróquia ou outro ofício, o bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir, por amor a Deus e das almas”, como está especificado no cânon 1.748 do Código de Direito Canônico.
Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação.

+ Reportagens

Bispo de Cachoeiro de Itapemirim está nos Estados Unidos; veja motivo

A história do bispo sepultado em cripta na catedral em Cachoeiro

Bispo Dom Luiz Fernando Lisboa toma posse em Cachoeiro

Futuro bispo de Cachoeiro denuncia o horror da guerra onde vive, na África

Nomeado pelo papa, novo bispo de Cachoeiro vem da África

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Igreja Católica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados