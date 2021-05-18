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Pesquisa no Google

Dicionário "se desculpa" após polêmica com busca por sinônimo de capixaba

A Oxford Languages retirou a associação pejorativa "bandido" das pesquisas feitas no Google para sinônimo de "capixaba"  e disse levar em consideração a opinião dos usuários nas atualizações

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 16:35

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

18 mai 2021 às 16:35
Google
Na última quarta-feira (12), ao buscar por sinônimo para capixaba, o resultado da pesquisa era bandido. O equívoco foi corrigido e agora a pessoa nascida no Estado "voltou" a ser espírito-santense Crédito: Reprodução/Google
Na semana passada, a polêmica em relação as buscas por sinônimo de capixaba no Google deu o que falar. Até então, na pesquisa feita pelo buscador, o resultado encontrado era bandido. A associação pejorativa provocou revolta das pessoas nascida no Espírito Santo nas redes sociais, além de brincadeiras.

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A gigante norte-americana explicou não ter relação com os resultados nas buscas feitas pelo próprio site e não interfere no controle editorial dos mesmos. Além disso, o Google condicionou a situação constrangedora aos dicionários parceiros, neste caso o Oxford Languages.
Ainda assim, a empresa destacou que informaria a situação para que o problema fosse rapidamente solucionado. De fato houve a comunicação da parte do Google e no dia seguinte o resultado da busca já aparecia com a palavra espírito-santense em vez de bandido.

RELEVÂNCIA

O mal-estar gerado não ficou apenas na correção dos termos. Nesta segunda-feira (17), o dicionário Oxford Languages, também se posicionou sobre a situação. Em nota, a empresa "se desculpou" ao povo do Estado e disse levar em consideração os posicionamentos por parte dos usuários.
"Na Oxford Languages, levamos muito a sério a preocupação dos usuários sobre o conteúdo do nosso dicionário. Trabalhamos constantemente para garantir que os verbetes reflitam a forma como a linguagem é usada na vida real. O feedback do usuário nos ajuda a identificar quais são as definições que precisam ser revisadas, atualizadas ou categorizadas para garantir que elas repercutam o uso contemporâneo e real"
Oxford Languages - Dicionário parceiro do Google

DETURPAÇÃO HISTÓRICA

A palavra capixaba tem origem indígena. Na língua tupi, significa roça, roçado, terra limpa para plantação. Os índios que aqui viviam nas terras locais chamavam de capixaba as próprias plantações de milho e mandioca. Posteriormente, a população de Vitória passou a chamar de capixabas os índios que habitavam na região e depois o nome passou a denominar todos os moradores do Espírito Santo.
Segundo o historiador pesquisador e historiador Fernando Achiamé, algumas passagens históricas e deturpações dão margem para o "conflito" da associação entre capixaba e bandido. Entre elas o fato de pessoas nascidas no Estado que migraram para o Norte do país, especialmente Rondônia, eram vistas na companhia de grileiros de terras e jagunços. Desta forma, a imagem do capixaba acaba arranhada para outras pessoas.

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