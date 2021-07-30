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Curso gratuito prepara gestantes para os desafios da maternidade

Mulheres grávidas que moram na Grande Vitória podem participar. As inscrições já começaram e seguem até o dia 15 de agosto

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:22

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:22
Gestantes recebem curso preparatório para chegada do bebê em Vitória
Gestantes recebem curso preparatório para chegada do bebê  Crédito: Divulgação/ Faesa
Ao descobrir uma gravidez, surgem muitas perguntas e inseguranças, principalmente para as mamães de primeira viagem. Alterações fisiológicas, licença maternidade, trabalho de parto e amamentação são algumas das questões que geram dúvidas. Pensando nisso, o Centro Universitário da Faesa vai oferecer um curso gratuito para gestantes da Grande Vitória.
As inscrições já começaram e seguem até o dia 15 de agosto, por meio do link  https://forms.gle/nt5i9s4MqMzRh4F67.  
O objetivo do projeto "Bebê a Caminho" é orientar gestantes e acompanhantes sobre temas da gestação, como pré-natal, parto, amamentação e puerpério. 
De acordo com a Faesa, estão sendo ofertadas 150 vagas gratuitas para serem divididas em três turmas. A ação é um projeto de extensão dos alunos de enfermagem que ficarão responsáveis por orientar as gestantes e acompanhantes. 
As orientações estão voltadas para todas as idades gestacionais que vão desde a abordagem das vacinas, alimentação e pré-natal, no início da gravidez, até orientações sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê.
O curso vai contar com três turmas de níveis diferentes de acordo com o trimestre das gestantes. As ministrações vão acontecer sempre aos sábados.

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CALENDÁRIO

A primeira edição acontece neste sábado (28). Além disso, o Centro Universitário vai oferecer outras quatro edições nos meses de setembro, outubro e novembro. O cadastro para esses meses poderá ser feito nos dias 25 de setembro, 30 de outubro e 27 de novembro.
 “Há uma grande demanda por uma rede de cuidados humanizados para mulheres grávidas, pois nem todas conseguem ter acesso às informações mais básicas durante a gestação. Foi daí que surgiu a ideia do curso para gestantes no projeto em que conseguiremos cumprir o papel social da extensão universitária, beneficiando a comunidade e proporcionando aprendizado aos alunos e futuros profissionais de saúde”, destaca  a professora Daniela Vieira Malta, coordenadora do projeto.
Daniela  ressalta a importância do curso para as mamães. “O curso não é só para mulheres que terão o primeiro filho, entendemos que cada gestação é diferente. Eu falo que uma gestante bem informada é fundamental para evitar o que chamamos de violência obstétrica tanto no pré-natal quanto no trabalho de parto. Colocar a mãe e a família como corresponsável pela  gestação empodera e diminui a insegurança e a ansiedade para essa fase tão importante e tão transformadora da vida da mulher”.

SERVIÇO 

  • Público: gestantes com pais ou acompanhantes
  • Inscrições: até o dia 15 de cada de mês, pelo link https://forms.gle/nt5i9s4MqMzRh4F67 
  • Local das aulas: Auditório da FAESA, campus Vitória. Endereço: Av. Vitória, 2220 - Monte Belo, Vitória – ES.

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