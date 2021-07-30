Curso gratuito prepara gestantes para os desafios da maternidade

Gestantes recebem curso preparatório para chegada do bebê Crédito: Divulgação/ Faesa

Ao descobrir uma gravidez, surgem muitas perguntas e inseguranças, principalmente para as mamães de primeira viagem. Alterações fisiológicas, licença maternidade, trabalho de parto e amamentação são algumas das questões que geram dúvidas. Pensando nisso, o Centro Universitário da Faesa vai oferecer um curso gratuito para gestantes da Grande Vitória.

seguem até o dia 15 de agosto, por meio do link As inscrições já começaram e, por meio do link https://forms.gle/nt5i9s4MqMzRh4F67

O objetivo do projeto "Bebê a Caminho" é orientar gestantes e acompanhantes sobre temas da gestação, como pré-natal, parto, amamentação e puerpério.

De acordo com a Faesa, estão sendo ofertadas 150 vagas gratuitas para serem divididas em três turmas. A ação é um projeto de extensão dos alunos de enfermagem que ficarão responsáveis por orientar as gestantes e acompanhantes.

As orientações estão voltadas para todas as idades gestacionais que vão desde a abordagem das vacinas, alimentação e pré-natal, no início da gravidez, até orientações sobre parto, amamentação e cuidados com o bebê.

O curso vai contar com três turmas de níveis diferentes de acordo com o trimestre das gestantes. As ministrações vão acontecer sempre aos sábados.

CALENDÁRIO

A primeira edição acontece neste sábado (28). Além disso, o Centro Universitário vai oferecer outras quatro edições nos meses de setembro, outubro e novembro. O cadastro para esses meses poderá ser feito nos dias 25 de setembro, 30 de outubro e 27 de novembro.

“Há uma grande demanda por uma rede de cuidados humanizados para mulheres grávidas, pois nem todas conseguem ter acesso às informações mais básicas durante a gestação. Foi daí que surgiu a ideia do curso para gestantes no projeto em que conseguiremos cumprir o papel social da extensão universitária, beneficiando a comunidade e proporcionando aprendizado aos alunos e futuros profissionais de saúde”, destaca a professora Daniela Vieira Malta, coordenadora do projeto.

Daniela ressalta a importância do curso para as mamães. “O curso não é só para mulheres que terão o primeiro filho, entendemos que cada gestação é diferente. Eu falo que uma gestante bem informada é fundamental para evitar o que chamamos de violência obstétrica tanto no pré-natal quanto no trabalho de parto. Colocar a mãe e a família como corresponsável pela gestação empodera e diminui a insegurança e a ansiedade para essa fase tão importante e tão transformadora da vida da mulher”.

SERVIÇO