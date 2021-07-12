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Oportunidade

Projeto para comunidade LGBTQIA+ abre vagas gratuitas para curso de design

Durante o curso, os alunos vão aprender técnicas de estamparia, customização, empreendedorismo e diversos outros conteúdos que podem proporcionar a criação de negócios pautados na identidade LGBTQIA+  e no Design

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 13:02

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

12 jul 2021 às 13:02
Faculdade oferece curso gratuito em Vitória
Centro universitário oferece curso gratuito em Vitória Crédito: Arquivo Faesa
Jovens e adultos da Grande Vitória que fazem parto da comunidade LGBTQIA+ terão a chance de fazer um curso gratuito de Design na Capital. Serão ofertadas 50 vagas para quem deseja se capacitar. O cadastro deve ser feito pelo site conteudo.faesa.br.
De acordo com o centro universitário Faesa, as vagas já estão abertas e estarão disponível até a próxima quinta-feira (15). Para quem se inscrever no projeto  LGBTQIA+Print, o curso terá início no dia 17 de julho e seguirá até dezembro deste ano.
Durante o curso, os alunos vão aprender técnicas de estamparia, customização, empreendedorismo e diversos outros conteúdos que podem proporcionar a criação de negócios pautados na identidade LGBTQIA+ e no Design.
As aulas vão acontecer todos os sábados, no Núcleo de Design do próprio centro, localizado na Avenida Vitória, em Monte Belo.
Segundo coordenador do projeto, o professor Rosindo Torres, o curso foi projetado para impulsionar um espaço de capacitação, troca de experiências e acolhimento para a comunidade LGBTQIA+ da Grande Vitória.
“Todo o projeto funcionará tendo como base o acolhimento dessa comunidade por meio da afetividade e valorização social. Vamos criar um espaço multidisciplinar de atendimento, em que as pessoas poderão trocar experiências, ter novas vivências e ainda explorar seu potencial criativo por meio da oficina de design, com objetivo, também, de potencializar o empreendedorismo social”, destaca.
Além das aulas, fará parte da programação rodas de conversa e acolhimento com alunos de Psicologia e Direito. Serão tratados diálogos relacionados com a realidade atual da diversidade de gêneros, comunidade LGBTQIA+, empregabilidade e direitos sociais.
No final do curso, será realizada uma mostra expositiva dos produtos desenvolvidos pelos participantes.

SERVIÇO

  • Participantes: a partir de 18 anos 
  • Número de vagas: 50 
  • Inscrição: https://conteudo.faesa.br/lgbtqiamaisprint 
  • Para mais informações: (27) 2122-4176 ou pesquisa.extensã[email protected]

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