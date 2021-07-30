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Solidariedade

Saiba onde doar agasalhos e cobertores durante frio no ES

Com a frente fria que chegou ao Estado, a doação é ainda mais necessária. Veja os locais para ajudar o próximo nesses dias de queda de temperatura

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 10:17

Publicado em 

30 jul 2021 às 10:17

  • Do G1 ES

Grande Vitória tem campanhas de arrecadação de agasalho e cobertores
Grande Vitória tem campanhas de arrecadação de agasalho e cobertores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com a chegada da massa de ar polar e a queda da temperatura no Espírito Santo, entidades e instituições estão arrecadando agasalhos e cobertores para famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a madrugada desta sexta-feira (30) pode ser a mais fria do ano no Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta do risco da queda de temperatura para a saúde.

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Para minimizar os danos do frio para essas populações, entidades e instituições estão recebendo doações de agasalhos e cobertores.

VITÓRIA

Projeto Du'Bem: os pontos de arrecadação são a Portaria do Palácio do Café, na Enseada do Suá, o Edifício Villa Dela Luna, na Mata da Praia, e o Edifício Bia Ritz, em Jardim Camburi.
Paz e pão: o ponto de arrecadação é o drive-thru do Fórum de Vitória, na Rua Pedro Palácios, 105, na Cidade Alta. Doação pode ser feita de segunda a sexta, das 12h às 17h. Contatos podem ser feitos no e-mail [email protected] e no site pazepao.com.br.
Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold): o ponto de arrecadação é a sede da Gold, no Centro de Vitória. Contatos podem ser feitos no telefone (27) 99956-6004 e no e-mail [email protected].
Pastoral de Rua: o ponto de arrecadação é na Rua Argeu Farias Gomes, 62B, em Itararé.

VILA VELHA

Secretaria Municipal de Assistência Social
Ponto de arrecadação: Rua Henrique Laranja, 397, Centro. Dias e horário: segunda a sexta das 8h às 18h. Contato: 3388-4127 ou 99614-1639. 

CARIACICA

Procon Solidário
Pontos de arrecadação: sede da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Cariacica (Semdecit), na Rua Antonio Leonardo da Silva, 43, bairro Alto Lage; das 8h às 16h, contato (27) 3354-5100.
Sede do Procon de Cariacica, Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco, contato: (27) 3354-5504, 3354-5512 ou 3354-5513, e Comércios com o selo de arrecadação "Doe aqui: Procon Solidário".
"Cariacica Solidária" e "Campanha do Cobertor"
Pontos de arrecadação: banco de Alimentos Josué de Castro, na Rua Valfredo Ferreira Paiva, 82, Rosa da Penha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; contato: (27) 99882-7564.
Creas de Campo Grande, na Rua 15 de Novembro, 33, Campo Grande.
Creas Itacibá, na rua Hugo da Silveira, 8, Itacibá, Cariacica.

SERRA

Serra Vacinada Contra a Fome
Pontos de arrecadação: Secretaria de Assistência Social, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, 4º andar, Serra Sede; de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 1 , no prédio da prefeitura antiga, Serra Sede; de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Campanha "Aquecer é Acolher"
Pontos de arrecadação: sede da Prefeitura da Serra e Secretaria de Assistência Social, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, R. Maestro Antônio Cícero, 111 - Caçaroca.
Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 1, prédio da prefeitura antiga.

Correção

11/08/2021 - 1:16
A grafia do edifício Villa Dela Luna estava escrita incorretamente na primeira versão desta matéria. O texto foi corrigido

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