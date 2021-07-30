Saiba onde doar agasalhos e cobertores durante frio no ES

Do G1 ES

Grande Vitória tem campanhas de arrecadação de agasalho e cobertores Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Com a chegada da massa de ar polar e a queda da temperatura no Espírito Santo , entidades e instituições estão arrecadando agasalhos e cobertores para famílias em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a madrugada desta sexta-feira (30) pode ser a mais fria do ano no Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet ) tem alerta do risco da queda de temperatura para a saúde.

Para minimizar os danos do frio para essas populações, entidades e instituições estão recebendo doações de agasalhos e cobertores.

VITÓRIA

Projeto Du'Bem: os pontos de arrecadação são a Portaria do Palácio do Café, na Enseada do Suá, o Edifício Villa Dela Luna, na Mata da Praia, e o Edifício Bia Ritz, em Jardim Camburi.

Paz e pão: o ponto de arrecadação é o drive-thru do Fórum de Vitória, na Rua Pedro Palácios, 105, na Cidade Alta. Doação pode ser feita de segunda a sexta, das 12h às 17h. Contatos podem ser feitos no e-mail o ponto de arrecadação é o drive-thru do Fórum de Vitória, na Rua Pedro Palácios, 105, na Cidade Alta. Doação pode ser feita de segunda a sexta, das 12h às 17h. Contatos podem ser feitos no e-mail [email protected] e no site pazepao.com.br

Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade (Gold): o ponto de arrecadação é a sede da Gold, no Centro de Vitória. Contatos podem ser feitos no telefone (27) 99956-6004 e no e-mail o ponto de arrecadação é a sede da Gold, no Centro de Vitória. Contatos podem ser feitos no telefone (27) 99956-6004 e no e-mail [email protected]

Pastoral de Rua: o ponto de arrecadação é na Rua Argeu Farias Gomes, 62B, em Itararé.

VILA VELHA

Secretaria Municipal de Assistência Social

Ponto de arrecadação: Rua Henrique Laranja, 397, Centro. Dias e horário: segunda a sexta das 8h às 18h. Contato: 3388-4127 ou 99614-1639.

CARIACICA

Procon Solidário

Pontos de arrecadação: sede da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Cariacica (Semdecit), na Rua Antonio Leonardo da Silva, 43, bairro Alto Lage; das 8h às 16h, contato (27) 3354-5100.

Sede do Procon de Cariacica, Avenida Kleber Andrade, 5, Rio Branco, contato: (27) 3354-5504, 3354-5512 ou 3354-5513, e Comércios com o selo de arrecadação "Doe aqui: Procon Solidário".

"Cariacica Solidária" e "Campanha do Cobertor"

Pontos de arrecadação: banco de Alimentos Josué de Castro, na Rua Valfredo Ferreira Paiva, 82, Rosa da Penha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; contato: (27) 99882-7564.

Creas de Campo Grande, na Rua 15 de Novembro, 33, Campo Grande.

Creas Itacibá, na rua Hugo da Silveira, 8, Itacibá, Cariacica.

SERRA

Serra Vacinada Contra a Fome

Pontos de arrecadação: Secretaria de Assistência Social, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, 4º andar, Serra Sede; de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 1 , no prédio da prefeitura antiga, Serra Sede; de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Campanha "Aquecer é Acolher"

Pontos de arrecadação: sede da Prefeitura da Serra e Secretaria de Assistência Social, na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, R. Maestro Antônio Cícero, 111 - Caçaroca.

Pró-Cidadão, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe.

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na Praça Dr. Pedro Feu Rosa, 1, prédio da prefeitura antiga.