Grande Vitória tem mínima prevista de 12 °C nesta sexta

Pedestres tentam se proteger do frio na Reta da Penha, em Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini

O ar frio e seco contribui para a diminuição das nuvens no Espírito Santo e há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada na Região Sul, em função do forte declínio de temperatura. Nas áreas mais altas das montanhas capixabas, a mínima prevista é de 5 °C e máxima de 19 °C. Enquanto nas áreas mais altas da Região Sul os termômetros vão ficar entre 9 °C e 20 °C.

Já nas regiões Norte e Noroeste a previsão é de mínima de 12 °C e máxima de 22 °C.

FIM DE SEMANA SERÁ DE FRIO

O frio deve durar ao longo do fim de semana. No sábado (31), último dia de julho, a presença da umidade trazida pelos ventos costeiros contribui para a presença de nuvens no Espírito Santo. A previsão é de chuva fraca em grande parte do Estado, com exceção das regiões Norte, Noroeste e nos trechos das regiões Sul e Serrana que fazem divisa com Minas Gerais. Há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada na Região Sul, em função do forte declínio de temperatura. Os ventos devem soprar com até moderada intensidade no litoral capixaba.

No domingo (1º), primeiro dia de agosto, a presença da umidade trazida por ventos costeiros provoca chuva por toda a faixa litorânea do Estado em alguns momentos do dia. Nas demais áreas do norte capixaba, chuva esparsa em alguns momentos. Não chove nas demais áreas do Espírito Santo e há risco de geada na Região Serrana e nos trechos de altitude elevada na Região Sul, em função do forte declínio de temperatura.

Ao longo do fim de semana as temperaturas vão variar entre 14 °C e 22 °C na Grande Vitória, e entre 6 °C e 19 °C nas regiões Sul e Serrana. Nas regiões Norte e Noroeste os termômetros vão ficar entre 10 °C e 25 °C.