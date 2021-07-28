Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queda na temperatura

Onda de frio: Incaper prevê sensação térmica abaixo de 0° C no ES

O órgão emitiu um aviso meteorológico válido até o dia 1° de agosto com nível de atenção e da possibilidade da formação de geada nos trechos de altitude elevada

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 18:40

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jul 2021 às 18:40
Capixaba começa a semana com frio
Sensação térmica pode atingir temperatura inferior a 0° C no ES Crédito: Fernando Madeira
O início do mês de julho foi marcado por recordes de frio no Espírito Santo, e a previsão é de que, ainda esta semana, o Estado capixaba enfrente uma sensação térmica abaixo de 0°C. A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O órgão emitiu um aviso meteorológico válido desta quinta-feira (29) até o dia 1º de agosto com nível de atenção devido ao declínio acentuado de temperatura, e da possibilidade da formação de geada nos trechos de altitude elevada.
Ainda sob condições específicas — combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento — a previsão é de que a sensação térmica aparente fique inferior a 0°C.

Veja Também

Com alerta de frio, temperatura pode cair até 10 °C na Grande Vitória

Inmet alerta para queda brusca na temperatura em todo o ES

O Incaper afirma, ainda, que as condições de baixas temperaturas são prejudiciais à saúde, e a formação de geada é desfavorável para o desenvolvimento de culturas agrícolas.
O órgão diz que, em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652. Informações sobre alertas vigentes para o Espírito Santo estão disponíveis no Portal Alerta.
Alerta meteorológico é válido desta quinta-feira (29) até o dia 1º de agosto no ES
Alerta meteorológico é válido desta quinta-feira (29) até o dia 1º de agosto no ES Crédito: Incaper | Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Incaper Inverno
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados