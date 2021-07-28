Onda de frio: Incaper prevê sensação térmica abaixo de 0° C no ES

O início do mês de julho foi marcado por recordes de frio no Espírito Santo, e a previsão é de que, ainda esta semana, o Estado capixaba enfrente uma sensação térmica abaixo de 0°C. A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
O órgão emitiu um aviso meteorológico válido desta quinta-feira (29) até o dia 1º de agosto com nível de atenção devido ao declínio acentuado de temperatura, e da possibilidade da formação de geada nos trechos de altitude elevada.
Ainda sob condições específicas — combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento — a previsão é de que a sensação térmica aparente fique inferior a 0°C.
O Incaper afirma, ainda, que as condições de baixas temperaturas são prejudiciais à saúde, e a formação de geada é desfavorável para o desenvolvimento de culturas agrícolas.
O órgão diz que, em caso de situação de perigo iminente, recomenda-se entrar em contato com os órgãos de Defesa Civil através do telefone (27) 3194-3652. Informações sobre alertas vigentes para o Espírito Santo estão disponíveis no Portal Alerta.