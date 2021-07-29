Fotos: de um dia para o outro, frio muda paisagens na Grande Vitória

A onda de frio extremo prevista para atingir parte do Brasil já chegou ao Espírito Santo. Nesta quinta-feira (29), o dia começou nublado e gelado na Grande Vitória. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a passagem de uma frente fria pelo litoral provoca um aumento de nuvens, com previsão de chuva fraca em todas as regiões — menos frequente no Noroeste do Estado. O instituto alerta que a sensação térmica nas áreas mais elevadas, nas regiões Sul e Serrana, pode ficar abaixo de 0 °C.
As temperaturas estarão em declínio acentuado e os ventos sopram de moderada à forte intensidade. Entre esta quinta-feia e o próximo domingo (1º), o instituto informa que as condições são favoráveis para o declínio acentuado de temperatura e alerta para a possibilidade de formação de geada nos trechos de altitude elevada em municípios das regiões Sul e Serrana.
Com as condições específicas (combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento), a sensação térmica pode ficar inferior a 0 °C. Ainda de acordo com o Incaper, as condições de baixas temperaturas são prejudiciais à saúde e a formação de geada é desfavorável para o desenvolvimento de culturas agrícolas.
O instituto aponta que os baixos índices de umidade relativa do ar, que deverm atingir valores entre 30% e 20% e são prejudiciais à saúde, além de favorecerem a ocorrência de incêndios.
Frio intenso chega ao ES e muda paisagens na Grande Vitória
TEMPERATURA PODE CAIR MAIS
De acordo com o Incaper, as temperaturas seguem em declínio no Espírito Santo e há uma tendência das menores temperaturas do dia ocorrerem no período da tarde. Há uma grande possibilidade de a tarde mais fria do ano ocorrer nesta quinta-feira (29).
Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio devido à presença da massa de ar frio e seco que avança sobre o Estado. Por esse motivo, ainda há possibilidade de ocorrência das temperaturas mais baixas do ano de 2021 madrugada da próxima sexta-feira (30).
TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA QUINTA-FEIRA (29)
- Alfredo Chaves (Inmet): 16,5 °C
- Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim (Incaper): 16,8 °C
- Aracê, Domingos Martins (Incaper): 12,6 °C
- Iúna (Incaper): 15,3 °C
- Linhares (Inmet): 20,6 °C
- Nova Venécia (Inmet): 20,7 °C
- Presidente Kennedy (Inmet): 14,8 °C
- São Mateus (Inmet): 19,3 °C
- Santa Teresa (Inmet) 14,1 °C
- Venda Nova do Imigrante (Inmet): 13,5 °C
- Vitória (Inmet): 19,2 °C
- Vila Velha (Inmet): 18,0 °C