Fotos: de um dia para o outro, frio muda paisagens na Grande Vitória

Dia frio na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Laila Magesk

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Com as condições específicas (combinação entre temperatura do ar e a velocidade do vento), a sensação térmica pode ficar inferior a 0 °C. Ainda de acordo com o Incaper, as condições de baixas temperaturas são prejudiciais à saúde e a formação de geada é desfavorável para o desenvolvimento de culturas agrícolas.

O instituto aponta que os baixos índices de umidade relativa do ar, que deverm atingir valores entre 30% e 20% e são prejudiciais à saúde, além de favorecerem a ocorrência de incêndios.

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TEMPERATURA PODE CAIR MAIS

De acordo com o Incaper, as temperaturas seguem em declínio no Espírito Santo e há uma tendência das menores temperaturas do dia ocorrerem no período da tarde. Há uma grande possibilidade de a tarde mais fria do ano ocorrer nesta quinta-feira (29).

Para os próximos dias, as temperaturas seguem em declínio devido à presença da massa de ar frio e seco que avança sobre o Estado. Por esse motivo, ainda há possibilidade de ocorrência das temperaturas mais baixas do ano de 2021 madrugada da próxima sexta-feira (30).

TEMPERATURAS EM ALGUMAS CIDADES NESTA QUINTA-FEIRA (29)