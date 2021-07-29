29 de julho é o Dia da Lasanha! Veja 3 receitas para comemorar

Nós brasileiros somos tão apaixonados por lasanha que aqui o prato tem até uma data comemorativa, 29 de julho. E para celebrar o Dia Nacional da Lasanha, sugerimos três receitas: uma super cremosa e prática para assar no micro-ondas, uma de frigideira e uma dupla homenagem à Itália, que deu fama mundial ao prato. Escolha a sua favorita e capriche!
ITÁLIA EM DOSE DUPLA
Se você prioriza refeições expressas e busca a praticidade do micro-ondas em preparos do dia a dia, pode se interessar pela receita de uma cremosa lasanha parisiense finalizada nesse forno. Leva menos de meia hora! Clique aqui para ver a receita.
As receitas de frigideira estão sempre em alta na internet, e aqui vai uma super rápida: lasanha de queijo e presunto com molho pomodoro, pronta em nada mais nada menos do que 15 minutos. Ficou curioso? Clique aqui para ver a sugestão do chef Melchior Neto.
Já pensou em unir, na mesma receita, lasanha e polenta? Pois esses dois ícones da cozinha italiana combinam muito bem, e a forma de preparar você acompanha, passo a passo, clicando aqui. É ou não é uma boa ideia para o almoço de domingo?