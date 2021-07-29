29 de julho é o Dia da Lasanha! Veja 3 receitas para comemorar

Nós brasileiros somos tão apaixonados por lasanha que aqui o prato tem até uma data comemorativa, 29 de julho. E para celebrar o Dia Nacional da Lasanha, sugerimos três receitas: uma super cremosa e prática para assar no micro-ondas, uma de frigideira e uma dupla homenagem à Itália, que deu fama mundial ao prato. Escolha a sua favorita e capriche!