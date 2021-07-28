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Mínima recorde

Em onda extrema de frio no país, temperatura chega a -7,8°C em SC

A região ainda não teve registro de neve, mas paisagens congelaram com as mínimas negativas; a temperatura se igualou a mínima recorde de julho na região Sul

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 15:33
Onda de frio
Em meio à onda de frio extremo que atinge o país, a região ainda não teve registro de neve, mas as paisagens congelaram com as mínimas negativas. Crédito: Reprodução/ Pexels
Na região onde estão as cidades mais frias do Brasil, em Santa Catarina, os termômetros chegaram a marcar -7,8ºC no amanhecer desta quarta-feira (28), no município de Bom Jardim da Serra.
Em meio à onda de frio extremo que atinge o país, a região ainda não teve registro de neve, mas as paisagens congelaram com as mínimas negativas. A temperatura mais baixa foi registrada na localidade conhecida como Morro da Igreja, a cerca de 1.800 m de altitude.
Em Urupema, a mínima foi de -7,3ºC, enquanto em São Joaquim os termômetros marcaram -5,8ºC e, em Urubici, -5,6ºC.
A Defesa Civil de Santa Catarina aponta que 51 municípios monitorados no estado tiveram temperaturas negativas. O órgão diz que não descarta que as temperaturas podem ter ficado abaixo de zero também em outras localidades sem estações meteorológicas.
Segundo cálculos da MetSul, empresa de meteorologia, a sensação térmica na região do Morro da Igreja, que fica em uma área pertencente à Aeronáutica, chegou a -20ºC nesta quarta.
A temperatura de -7,8ºC igualou a mínima recorde de julho no local que havia sido registrada em 2013, ainda de acordo com análise da empresa, o que indicaria a "grande e incomum intensidade da massa de ar frio de origem polar" presente agora no país.
Essa massa de ar frio, com características de ar polar, que começou ainda na terça-feira (27), já está instalada na região Sul e as temperaturas devem cair ainda mais no decorrer do dia, segundo a previsão do Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina), com condições de neve em alguns pontos.
"Para ocorrer neve, as temperaturas não precisam ser muito baixas, basta estar entre -1ºC e 1ºC e haver umidade no ar. Se essa combinação acontecer, há chance de precipitação e ocorrência de neve no período da tarde e noite de hoje", afirmou a meteorologista Marilene de Lima, do Ciram. "Depois, o ar seco se instala e passa a ter condições para formação de geada".
Ela ressalta ainda que uma particularidade dessa massa de ar frio é de que ela permanece no período da tarde, quando são registradas as temperaturas mais altas do dia.
De acordo com a Climatempo, há condições para ocorrência de neve no começo da madrugada de quinta -feira (29) nas serras gaúcha e catarinense e nas regiões de planalto dos dois estados, além de geada generalizada nos três estados da região Sul, no sul e leste de Mato Grosso do Sul e em pontos de São Paulo.

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