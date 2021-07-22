Estoque de bolsas de sangue está em baixa no ES; saiba como doar

Com apenas uma doação de sangue é possível salvar 4 vidas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A chegada do inverno aliada à pandemia do coronavírus , que ainda apresenta números preocupante, o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) está com o estoque de bolsas de sangue baixo e a equipe faz um apelo para que os capixabas doem sangue para salvar vidas, uma vez que elas não esperam o período de baixa doação.

Em entrevista ao CBN Cotidiano , a diretora geral do Hemoes, Marcela Murad, explicou que desde o início da pandemia no Estado foi observada uma uma queda significativa no número de doações. A situação ficou ainda mais crítica em junho e junho, meses mais frios devido ao inverno, o que acaba "espantando" possíveis doadores.

“Para dar conta da demanda diária, precisamos de 100 a 120 doadores por dia e estamos com 60 a 70. A situação atual compromete o abastecimento e diante disso estamos aceitando todos os tipos de sangue”, explica.

A especialista ainda destacou que com apenas uma doação de sangue é possível salvar 4 vidas. "Não é apenas o sangue que é utilizado, também utilizamos outros componentes que são necessários para atendimentos à saúde como por exemplo o plasma, em que se encontram suspensos os elementos celulares do sangue como por exemplo as hemácias e os leucócitos".

Marcela comentou que desde o início da vacinação tem surgido uma dúvida: qual o intervalo de tempo necessário para fazer uma doação de sangue após ser imunizado? Ela explicou que a vacina impede a doação por um período determinado.

"Com a vacina Coronavac é estabelecida a espera de 48 horas sem doar sangue; já se a vacina for da Pfizer ou Janssen, o paciente deve aguardar 7 dias para a próxima doação”.

A diretora do Hemoes ressaltou ainda que, mesmo com o receio da doação durante o período da pandemia, os atendimentos em todas as unidades estão acontecendo, de maneira preferencial, por meio de agendamento, para evitar aglomerações e reduzir a circulação no local.

“Estamos tentando ao máximo reduzir a possibilidade de transmissão do vírus e ainda é importante lembrar que pessoas que tiveram diagnóstico positivo da doença podem realizar a doação após 30 dias sem apresentar sintomas e as pessoas que estiverem com sintomas gripais não devem comparecer”.

Com a situação de baixo estoque de sangue, funcionários do Hemoes também estão indo até os doadores com a circulação de ônibus através da coleta externa para suprir a ausência do número de doações necessário. "Além do ônibus, também ampliamos uma estrutura móvel que podemos montar para receber os doadores em diversos lugares", disse.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE DOAÇÃO DE SANGUE

Quem pode doar sangue?

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg, com bom estado de saúde. Além disso, é preciso agendar a doação por meio do telefone e apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização legal dos responsáveis.

Os interessados em doar sangue devem ir até uma unidade do Hemoes, apresentar um documento oficial com foto e responder a um questionário. Caso tenham almoçado, devem aguardar três horas após a refeição para fazer a doação.

O Hemoes de Vitória funciona todos os dias, inclusive domingos e feriados, das 7h às 18h20 para cadastro de doadores, e até as 19 horas para informações, orientações e coleta de sangue.

Quais os procedimentos para a doação de sangue?

O paciente deve estar bem alimentado;

Caso seja após o almoço, aguardar 3 horas;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já tiverem feito alguma doação antes dos 60 anos;

A frequência máxima é de quatro doações de sangue anuais para o homem e de três doações de sangue anuais para a mulher;

O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de dois meses para os homens e de três meses para as mulheres.

Quem não pode doar sangue temporariamente?

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, devendo estes aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas;



Indivíduos que tiveram diarreia recente;

Grávidas e mulheres no pós-parto;

Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

Indivíduos que fizeram transfusão de sangue há menos de 1 ano;

Indivíduos que tomaram a vacina Coronavac em menos de 48 horas. Já no caso das vacinas Pfizer ou Janssen, deve-se aguardar 7 dias.

Quem não pode doar sangue em hipótese alguma?

Quem passou por um quadro de hepatite após os 11 anos de idade;

Pessoas com evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas;

Quem usa drogas ilícitas injetáveis;

Pessoas que tiveram malária.

Onde doar sangue no ES?

Hemocentro de Vitória

Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória



Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória Telefone: (27) 3636-7920



Hemocentro de Linhares

Endereço: Avenida João Felipe Calmom, 174-298 – Centro



Avenida João Felipe Calmom, 174-298 – Centro Telefone: (27) 3264-6000



Hemocentro de Colatina

Endereço: Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro



Rua Cassiano Castelo, 276 – Centro Telefone: (27) 3717-2800

