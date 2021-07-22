Cariacica tem mais de 8 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

A prefeitura de Cariacica vai abrir novo agendamento para vacinação contra a Covid-19. Ao todo, serão 8.350 vagas voltadas para trabalhadores de empresas industriais, pessoas com 30 anos ou mais, sem comorbidades, gestantes e puérperas. Também haverá vagas para quem precisa da segunda dose da Astrazeneca.
Os trabalhadores industriais serão imunizados no próximo sábado (24), no Sesi de Campo Grande. Eles deverão, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos no momento da vacinação:
- Documento que comprove a situação de trabalhador das empresas industriais e de construção civil
- Declaração impressa da empresa com indicação de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e sua descrição.
Já as demais pessoas serão vacinadas na sexta-feira (23), sábado (24), domingo (25) e segunda-feira (26).
O agendamento começa às 14h e pode ser feito pela plataforma do governo www.vacinaeconfia.es.gov.br.
VILA VELHA
O município também está com agendamento aberto nesta quinta-feira (22). São 2.700 vagas voltadas para segunda dose da vacina Astrazeneca. O agendamento começa às 14 horas, no site da prefeitura pelo link vacina.vilavelha.es.gov.br.
Podem agendar a segunda dose quem completou 70 dias desde a primeira dose. As vacinas serão administradas nesse sábado (24), no Tartarugão e no Boulevard Shopping Vila Velha.