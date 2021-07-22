Vila Velha e Vitória abrem agendamento para vacinação contra Covid-19

O município de Vila Velha abre um novo agendamento contra a Covid-19. Serão 9.450 vagas para serem distribuídas entre primeira e segunda dose, nesta sexta-feira (23). O acesso deve ser feito às 15h, por meio do site vacina.vilavelha.es.gov.br.
Os imunizantes serão aplicados a partir da próxima segunda-feira (26), de acordo com a publicação feita pelas redes sociais da Prefeitura de Vila Velha. Confira os públicos e número de doses.
- Primeira dose:
- Pessoas com 30 anos ou mais, serão ofertadas 2.230 doses.
- Gestantes e puérperas terão 120 vagas (Pfizer).
- Segunda dose:
- Pessoas que completaram 70 dias após a primeira aplicação (Astrazeneca).
- Pessoas que completaram 28 dias após primeira dose da Coronavac.
VITÓRIA
Na Capital também há novo agendamento para o público que precisa receber a segunda dose da vacina, com 5.600 vagas. A marcação será aberta nesta sexta-feira (23), às 14h. O acesso pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação está voltada para pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 7 de maio. A aplicação será realizada na terça (27) e na quarta (28), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.