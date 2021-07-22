Vila Velha e Vitória abrem agendamento para vacinação contra Covid-19

Os imunizantes serão aplicados a partir da próxima segunda-feira (26), de acordo com a publicação feita pelas redes sociais da Prefeitura de Vila Velha. Confira os públicos e número de doses.

A vacinação está voltada para pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 7 de maio. A aplicação será realizada na terça (27) e na quarta (28), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.