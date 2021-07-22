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Vacinação

Vila Velha e Vitória abrem agendamento para vacinação contra Covid-19

As marcações de Vila Velha são para primeira e segunda dose, com 9.450 vagas. Em Vitória, são 5.600 vagas para quem precisa receber o reforço

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:57

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

22 jul 2021 às 16:57
Aplicando vacina
Marlene Maria Zanetti aplica vacina contra o covid-19 em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
O município de Vila Velha abre um novo agendamento contra a Covid-19. Serão 9.450 vagas para serem distribuídas entre primeira e segunda dose, nesta sexta-feira (23). O acesso deve ser feito às 15h, por meio do site vacina.vilavelha.es.gov.br.
Os imunizantes serão aplicados a partir da próxima segunda-feira (26), de acordo com a publicação feita pelas redes sociais da Prefeitura de Vila Velha. Confira os públicos e número de doses.
  • Primeira dose: 
  • Pessoas com 30 anos ou mais, serão ofertadas 2.230 doses. 
  • Gestantes e puérperas terão 120 vagas (Pfizer). 
  • Segunda dose: 
  • Pessoas que completaram 70 dias após a primeira aplicação (Astrazeneca). 
  • Pessoas que completaram 28 dias após primeira dose da Coronavac.

VITÓRIA 

Na Capital também há novo agendamento para o público que precisa receber a segunda dose da vacina, com  5.600 vagas. A marcação será aberta nesta sexta-feira (23), às 14h. O acesso pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação está voltada para pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 7 de maio. A aplicação será realizada na terça (27) e na quarta (28), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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