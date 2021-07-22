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Vacinação

Covid-19: Guarapari vai abrir 2.500 vagas para quem tem mais de 28 anos

As aplicações deste público vão acontecer na segunda (26) e na terça-feira (27), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 16:44

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

22 jul 2021 às 16:44
Vacina contra Covid-19 em Linhares
Vacina contra Covid-19: Guarapari vai vacinar quem tem mais de 28 anos Crédito: Felipe Tozatto/Secom
O público de 28 anos ou mais já pode se vacinar contra a Covid-19, em Guarapari. O agendamento para este grupo começa nesta sexta-feira (23), com 2.500 doses que devem ser marcadas por meio do www.guarapari.es.gov.br.
De acordo com o município, o acesso será permitido a partir das 16h30. As aplicações deste público vão acontecer na segunda (26) e na terça-feira (27), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá drive-thru.
No momento da vacinação, é preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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