Vitória abre novos agendamentos para primeira e segunda dose da vacina

Vitória vai abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (22). Serão disponibilizados 2.500 imunizantes para primeira e segunda dose.
A prefeitura destacou que o agendamento será dividido. O primeiro momento é voltado para pessoas que precisam da segunda dose da Astrazeneca e tomaram a primeira até 14 de maio. Estarão disponíveis 1.200 vagas a partir das 12h.
Já para quem tem 30 anos ou mais, estão sendo ofertadas 1.300 vagas para a primeira dose, às 13h.
O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
Correção
22/07/2021 - 11:22
O número de vagas para a segunda dose da Astrazenca foi divulgado errado pela Prefeitura de Vitória. No primeiro momento, foram anunciadas duas mil vagas, mas depois a prefeitura informou que o número correto era 1.200. O texto foi atualizado.