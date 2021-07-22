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Covid-19

Vitória abre novos agendamentos para primeira e segunda dose da vacina

Os agendamentos podem ser realizados no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:14

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:14
Vacinação
Vacinação em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória vai abrir novos agendamentos para vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (22). Serão disponibilizados 2.500  imunizantes para primeira e segunda dose. 
A prefeitura destacou que o agendamento será dividido. O primeiro momento é voltado para pessoas que precisam da segunda dose da Astrazeneca e tomaram a primeira até 14 de maio. Estarão disponíveis 1.200 vagas a partir das 12h.
Já para quem  tem 30 anos ou mais, estão sendo ofertadas 1.300  vagas para a primeira dose, às 13h.
O agendamento pode ser feito pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.

Correção

22/07/2021 - 11:22
O número de vagas para a segunda dose da Astrazenca foi divulgado errado pela Prefeitura de Vitória. No primeiro momento, foram anunciadas duas mil vagas, mas depois a prefeitura informou que o número correto era  1.200. O texto foi atualizado. 

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